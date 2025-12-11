Emlak Katılım'a SPK'dan portföy yönetim izni çıktı

Faaliyete başladığı 2019'dan bu yana başta inşaat sektörü olmak üzere erişilebilir finansman modelleri geliştiren Emlak Katılım'a portföy yönetim ve yatırım danışmanlığı alanında da faaliyet izni çıktı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Emlak Katılım Portföy Yönetimi AŞ'nin faaliyet izni ile portföy yöneticiliği ve yatırım danışmanlığı yetki belgesi verilmesini onayladı.

Kurduğu tasarruf finansman şirketiyle Türkiye’de bir ilke imza atan Emlak Katılım, vatandaşa ev, araç ve işyeri için faizsiz çözümler sunuyor.

Banka, SPK’nin verdiği izinle portföy yönetim alanında da resmen faaliyet gösterecek. Emlak Katılım, bireysel ve kurumsal yatırımcılar için yeni yatırım olanakları sağlayacak.

İstikrarlı ve güçlü büyümeye devam

2025'in üçüncü çeyreğinde güçlü büyümesini sürdüren Emlak Katılım, geçen yılın aynı dönemine göre ülke ekonomisine yüzde 87'lik artışla 255 milyar TL kaynak sağladı.

Aynı dönemde Emlak Katılım'ın net kârı yüzde 55 artışla 10,4 milyar dolara yükselmişti.

Banka 2025'in üçüncü çeyreğini yüzde 60 özkaynak kârlılığı ile kapattı.