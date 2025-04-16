Emlak Katılım’da yönetime Birpınar ve Gök ile devam kararı

Emlak Katılım Bankası'nın Olağan Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Genel Müdür Onur Gök ile devam kararı alındı.

Yönetim kurulu üye sayısı 8'den 7'ye indi

Yönetim kurulunda Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Prof. Dr. Murat Balcı, Onur Gök, Hasan Suver, Mahmut Gürcan, Mehmet Nuri Yazıcı, Volkan Mutlu Coşkun yer aldı.

Ekonomiye 149 milyar TL katkı

Banka, 2024’te ekonomiye 149 milyar TL katkı sağlarken, sukuk ihraçlarında liderliğini sürdürdü.

Emlak Katılım Bankası, milli mücadele yıllarının ardından, Türkiye Cumhuriyeti'nin imarını üstlenmek, inşaat teşebbüslerine destek olmak ve yetimlerin hakkını korumak amacıyla 1926'da Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasıyla Emlak ve Eytam Bankası adıyla kuruldu. Yıllar içerisinde değişen ülke ihtiyaçları sebebiyle birçok kez isim değişikliğine giden banka, Emlak ve Eytam Bankası olarak çıktığı yola, sırasıyla Türkiye Emlak Kredi Bankası ve Türkiye Emlak Bankası isimleriyle devam etti. 2018'de katılım bankası olarak yeniden hizmet vermesi kararlaştırılan Türkiye Emlak Katılım Bankası, 2019 yılında faaliyet izni aldı.

Verimli büyüme, müşteri odaklılık ve kârlılık ilkelerine bağlı olarak Türkiye ekonomisine ve katılım finans sektörüne katkılar sağlayan Emlak Katılım, 2024 yıl sonu itibarıyla aktif büyüklüğünü 228 milyar liraya, toplanan fonlarını 167 milyar liraya, kullandırılan fonlarını ise 116 milyar liraya çıkardı. Türkiye ekonomisine 149 milyar lira finansman desteği sağlarken, 2023'e göre yüzde 70 oranında artışla 8.7 milyar lira net kâr elde etti.