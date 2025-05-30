Emlak Konut, Suudi Arabistan’da yeni şirket kurdu: Emlak Konut Global LLC KAP'a bildirildi

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EKGYO), uluslararası büyüme stratejileri kapsamında Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da Emlak Konut Global LLC unvanıyla yeni bir şirket kurduğunu duyurdu.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada yeni şirketin kuruluşunun 2 Aralık 2024 tarihinde Suudi Arabistan Ulusal Konut Şirketi (National Housing Company - NHC) ve Yatırım Bakanlığı (Ministry of Investment - MISA) ile imzalanan iş birliği anlaşmaları doğrultusunda gerçekleştirildiği belirtildi.

'Bölgedeki projeler için kilit rol üstlenecek'

Açıklamada "Yeni şirketimiz, Suudi Arabistan'daki bölgesel iş birliklerimizi güçlendirmeyi ve gayrimenkul geliştirme faaliyetlerimizi etkin bir şekilde yürütmeyi hedeflemektedir. Bu kapsamda, bölgedeki potansiyel projelerin değerlendirilmesi, geliştirilmesi ve hayata geçirilmesinde kilit bir rol üstlenecektir" ifadelerine yer verildi.

Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen bu şirket kuruluşunun, uluslararası pazarlardaki büyüme stratejileri doğrultusunda atılan önemli bir adım olmasını hedeflediğini berliten şirket, "Kurulan yeni şirketimizin faaliyet alanları, hedefleri ve projelerine ilişkin detaylı bilgiler, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde ilerleyen dönemlerde kamuoyu ve yatırımcılarımızla paylaşılacaktır" dedi.