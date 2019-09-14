Emlak Konut’tan 5 milyon liralık anlamlı bağış

14 Eylül 2019

Kerim ÜLKER

Emlak Konut GYO, geçtiğimiz yıl temeli atılan Zonguldak’taki Merkez Camii için 5 milyon liralık bağışta bulundu. Emlak Konut’tan yapılan Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında eğitim, kültür, sanat faaliyetlerine destek vermek amacıyla, Zonguldak Merkez Cami ve Eğitim Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği'ne Şirketimiz tarafından 5.000.000 TL bağış yapılmıştır” denildi.

Bedeli 30 milyon lira

Geçtiğimiz ay İstanbul’da inşaatı devam eden Çamlıca Camii için Emlak Konut, 10 milyon liralık bağışta bulunmuştu. Böylece Emlak Konut GYO, geçen yıl yaptığı toplam bağış miktarı olan 19.9 milyon liraya, 2 proje ile yaklaşmış oldu. Bayburt Grup’un yapımını üstlendiği 3 bin 500 kişilik Zonguldak Merkez Camii’nin yaklaşık 30 milyon liraya mal olması bekleniyor.