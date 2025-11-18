Emlak Konut'tan Mekke'de 400 milyon dolarlık proje: İmzalar atıldı

Emlak Konut'tan yapılan açıklamaya göre, proje, 2 Aralık 2024'te Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un öncülüğünde, Suudi Arabistan Yatırım Bakanlığı (MISA) ile Suudi Arabistan Belediyeler ve Konut Bakanı Majid bin Abdullah Al-Huqail tarafından Riyad'da imzalanan İyi Niyet Anlaşması sonrasında yürütülen temasların ilk somut sonucu oldu.

Bu kapsamda, Emlak Konut, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirilen "Cityscape Global Riyad 2025 Fuarı"nda, Suudi Arabistan Belediyeler ve Konut Bakanlığına bağlı Ulusal Konut Şirketi (NHC) ile "Hayat Mekke Projesi" için ön sözleşmeyi imzaladı.

Proje, Emlak Konut'un uluslararası iştiraki olarak mayısta kurulan Emlak Konut Global tarafından yürütülecek.

Proje şehircilik alanında yeni işbirliklerine zemin oluşturacak

Harem-i Şerif bölgesi içerisinde konumlanan "Hayat Mekke" projesi, ulaşım ve erişilebilirlik açısından önemli bir noktada yer alıyor. Mekke giriş koridorundaki konumu ve Harem-i Şerif'e yakınlığıyla projenin, bölgenin dikkat çekici yaşam alanlarından biri haline gelmesi hedefleniyor.

Yaklaşık 400 milyon dolarlık değere sahip projeyle, 1014 villa, sosyal donatılar ve geniş yeşil alanlardan oluşan kapsamlı bir yerleşim düzeni sunulacak. Projede ayrıca okullar, sağlık merkezi, camiler, ticari üniteler, park ve açık alanların yer alması planlanıyor.

Kültürel dokuya uyumlu tasarım yaklaşımı, mahalle ölçeğindeki sosyal tesislerle sakinlerine dengeli bir yaşam sunulacak projenin, hem yaşam değeri hem de yatırım potansiyeli açısından güçlü bir çekim merkezi oluşturması bekleniyor.

Emlak Konut'un Türkiye'de uzun yıllardır uyguladığı "Gelir Paylaşımı Modeli" ve ön satış tecrübesi, projede uluslararası ölçekte devreye alınacak ve Emlak Konut Global, projenin planlama, tedarik, saha yönetimi ve uygulama süreçlerinin tamamını yönetecek.

"Hayat Mekke" projesi, Emlak Konut'un uluslararası büyüme stratejisinin önemli bir adımı olurken, iki ülke arasında da şehircilik alanında yeni işbirliklerinin zeminini oluşturacak.

Türk gayrimenkul sektörünün gücünü yansıtacak

Emlak Konut'un Suudi Arabistan'da bir iştirak kurarak projelere liderlik etmesi, Türk müteahhitlik firmalarının bölgeye daha etkin şekilde entegre olmasına imkan tanıyacak.

İşbirliğinin, Emlak Konut'un marka değerine ve uluslararası güvenilirliğine de güçlü bir katkı sunması planlanıyor.

Cityscape Global Riyad 2025 Fuarı'nda düzenlenen imza törenine, Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, Suudi Arabistan Belediyeler ve Konut Bakanı Majid bin Abdullah Al-Huqail ve NHC Üst Yöneticisi (CEO) Mohammad Albuty katıldı.