Emlak Konut'tan pay geri alım programı

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (EKGYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, pay geri alım programına ilişkin detayları paylaştı.

Şirket 3,8 milyar TL olan çıkarılmış sermayesinin %10’una kadar, yani azami 380 milyon adet pay geri alımı yapılabileceğini açıklarken geri alım kararının nedenini şöyle açıkladı:

“Borsa İstanbul’da oluşan değerlerin şirketimizin gerçek performansını yansıtmaması ve fiyatlardaki dalgalanmaların azaltılması hedeflenmiştir.”

Yetki süresi 36 ay

Emlak Konut Yönetim Kurulu’na verilen yetki süresi 36 ay olarak belirlenirken, bu süre zarfında birden fazla geri alım programı uygulanabilecek, ihtiyaç halinde şirketin üst yönetimi sürece dahil edilebilecek, yönetim kurulu, programı başlatmama ya da başlattıktan sonra durdurma hakkına sahip olacak.

Geri alınan hisselerin toplam bedeli, kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynakları geçemeyecek. Program süresince alınan hisseler, yeniden elden çıkarılsa dahi, azami hisse sınırı olan 380 milyon adet hesabına tekrar dahil edilmeyecek.