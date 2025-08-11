Emlak Konut’un Damla Kent sertifikalarına 21,4 milyar TL’lik talep

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Damla Kent Projesi'ne ait gayrimenkul sertifikalarının halka arzı, 4-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle başarıyla tamamlandı. Halka arzda sunulan tüm sertifikalar satılarak toplamda 21,4 milyar TL'yi aşan bir büyüklüğe ulaşıldı.

Halk GYO’nun KAP’a yaptığı açıklamaya göre, 1 sertifikanın fiyatı 7,59 TL olarak belirlendi. Başlangıçta halka arz edilen 1.923.481.773 adet sertifikaya ek olarak 897.111.722 adet ek satış gerçekleştirildi. Böylece toplam 2.820.593.495 adet sertifika satıldı.

Ek satış hariç tutulduğunda, halka arz edilen miktarın 1,87 katına denk gelen 3.595.903.893 adetlik yoğun talep oluştu. Açıklamada, halka arzda satışa sunulan toplam sertifika miktarının yüzde 5’inden fazlasını alan herhangi bir yatırımcı bulunmadığı belirtildi.