Emlak Konut’un Halkalı projesinde ÇED süreci başladı

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından İstanbul’un Küçükçekmece ilçesi Halkalı Mahallesi’nde planlanan toplu konut projesi için Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci başlatıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, projeye ilişkin Proje Tanıtım Dosyası (PTD), İstanbul Valiliği’ne sunularak yönetmeliğin 16. maddesi çerçevesinde değerlendirmeye alındı.

Toplam 39 bin 819 metrekarelik alanda hayata geçirilmesi planlanan projede, 530 konut ve 35 adet dükkân inşa edilmesi öngörülüyor. ÇED süreci kapsamında proje çevresel etkiler yönünden değerlendirilecek; ilgili kurum görüşleri ve halkın katılımıyla nihai karar verilecek.