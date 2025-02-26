Emlak Konut'un konut kampanyasına yoğun ilgi

Geçtiğimiz günlerde Emlak Konut GYO tarafından başlatılan orta gelir grubuna yönelik yeni konut kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

4 bin 500 konutu kapsayan "Kazançlı Yatırım Kampanyası" kapsamında ilk bir haftada 1623 konutun satıldığı açıklandı.

En çok ilgi gören projeler

Kampanyanın başlamasının ardından bir haftada, 213 bin 409 kişi detaylı bilgi almak için form doldurdu. Müşteri hizmetlerine 84 bin 261 çağrı gelirken, satış ofislerini ziyaret edenlerin sayısı 13 bini geçti.

Kampanya kapsamında en çok ilgi gören projeler arasında, Yenişehir Evleri Arnavutköy, Yeni Fikirtepe, Kuzey Adalar, Park Yaşam Çınarköy, Park Yaşam Antalya ve Balıkesir Emlak Konutları yer aldı.

Üç farklı ödeme seçeneği

Kampanya kapsamında vatandaşlara üç farklı finansman modeli sunuluyor.

Peşinatsız Azalan Taksit Modelinde, aylık yüzde 0,99 vade farkıyla 60 aya kadar taksit seçeneği bulunurken, İlk 12 Ay Ödemesiz Modelde Emlak Konut ilk 12 ay boyunca taksit ödemelerini karşılıyor ve alıcılar, yüzde 1,29 vade farkı ile 60 aya kadar taksit imkanından faydalanabiliyor.

Emlak Katılım Bankası iş birliğiyle sunulan Leasing Destekli Finansman Modelinde ise peşinat ödemeden veya isteğe bağlı peşinatla evin tamamı için finansman sağlanıyor, 120 aya kadar vade imkanı sunuluyor.

Emlak Konut'un "Kazançlı Yatırım Kampanyası" hakkında detaylı bilgi almak isteyenler, "www.emlakkonut.com.tr" web sitesinden, 444 36 55 numaralı çağrı merkezinden veya satış ofislerinden bilgi alabiliyor.

"Kazançlı Yatırım Kampanyası" İzmir, Antalya ve Balıkesir'deki 25 projeyi kapsıyor.