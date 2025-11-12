Emlak vergilerinde fahiş artış Meclis yolunda! Erdoğan ‘sessiz kalamayız’ diyerek açıkladı

Milyonlarca vatandaşı doğrudan etkileyecek yeni emlak rayiç bedeli ile vergi artışlarının 2026-2029 döneminde 10-15 kat yükseleceği öngörülüyordu. Kültür varlıkları katkı payı, değerli konut vergisi, tapu harcı, emsal kira bedeli, değer artış kazancı, veraset ve intikal vergisi gibi 7 kalemi daha doğrudan etkileyecek artışın kiralara, konut satışına ve inşaat maliyetlerine de zam olarak dönecek olması tartışma yaratmıştı.

"Kantarın topuzunu kaçıran artışlar"

Bugün AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tepkilere değinerek, "Kantarın topuzunu kaçıran bu artışlara sessiz kalmamız düşünülemez" dedi.

Özellikle CHP’li belediyelerin yönettiği şehirlerde, arsa ve arazi metrekare birim değerlerinde yüzde 18 bin 700’lere varan fahiş artışlar yapıldığını ifade eden Erdoğan, "Bu artışlar doğrudan vatandaşımızın omzuna haksız bir yük bindiriyor. Bunun kabul edilebilir olmadığı açıktır" diye konuştu.

Önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulacak

Bir önceki Merkez Yürütme Kurulu toplantısında bu konunun enine boyuna değerlendirildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "haklı talepleri karşılayacak, istismarın engelleneceği formüller üzerinde" durduklarının mesajını verdi.

Önümüzdeki günlerde çözüm önerilerinin Meclis'in takdirine sunulacağını belirten Erdoğan, "Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.