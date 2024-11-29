Emlak Vergisi: 2. taksit ödemeleri için son gün geldi çattı!

Kasım ayının sonuna doğru emlak vergisi ödemelerinde son gün merak konusu oldu.

Vatandaşlar senede iki kez ödenen emlak vergisinin ikinci taksiti için gecikmeye düşmemek adına son günü araştırıyor.

Peki emlak vergisinin ikinci taksiti için son gün ne zaman, emlak vergisi nasıl ve nereden ödeniyor?

1 Kasım’da başlayan emlak vergisinin ikinci taksit ödemeleri için son gün 30 Kasım.

Mülk sahipleri ikinci taksit ödemesini e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

e-devlet entegrasyonu bulunmayan belediyeler için ödemeler belediye binalarından yapılabiliyor.