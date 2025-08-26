'Emlak vergisi rayiç bedellerdeki olağanüstü artış herkesi zor durumda bırakacak'

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından Emlak Rayiç Bedelleri Değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda 2026-2029 dönemi için belirlenen emlak vergisi rayiç bedelleri kamuoyuyla paylaşıldı.

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman, rayiç bedellerde yüzde 1500'ü aşan artışların adil olmadığını belirterek, "Bu artış mükelleflerin ödeme kapasitesini zorlayacak, kira ve tapu harçlarını da doğrudan etkileyecek, dolaylı olarak enflasyonu artıracaktır" dedi.

Konyaaltı, Muratpaşa, Kepez ve Aksu ilçelerinde açıklanan yeni rayiç bedellerin olağanüstü seviyelere ulaştığını ifade eden Hacısüleyman, "Altınkum Mahallesi'nde 6 bin 362 TL olan rayiç bedel 60 bin TL'ye, Kepez Ahatlı'da 279 TL olan rayiç bedel 6 bin 500 TL'ye çıkmıştır. Bu artışlar piyasadaki gerçeklerle uyumlu değildir" diye konuştu.

İş dünyasına 'dava' tavsiyesi

Hacısüleyman, mükelleflerin vergi mahkemeleri nezdinde dava açma hakkına sahip olduğunu hatırlatarak, "7 Eylül dava açma süresi için son gündür. İş dünyasına tavsiyemiz, sadece iptal istemiyle yetinmeyip mahkemenin yeni değeri belirlemesini de talep etmeleridir" ifadelerini kullandı.

2017'de yaşanan benzer bir dava sürecinde artış oranlarının yasal düzenleme ile yüzde 50 ile sınırlandırıldığını hatırlatan ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman, "Benzer bir düzenleme yapılması hem belirsizlikleri ortadan kaldıracak hem de mahkemelerin yükünü azaltacaktır. Vergi oranlarının makul seviyelere çekilmesi hem vatandaş hem de iş dünyası için zorunludur" dedi.