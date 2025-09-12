Emlakçılardan OVP’ye destek: İlan siteleri artık kamu politikalarının konusu

Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Başkanı Hakan Akçam, 2026-2028 dönemini kapsayan yeni Orta Vadeli Program'da (OVP) yer alan "gayrimenkul fiyatlarını yükselten araçlarla mücadele" vurgusunun ilan sitelerinin artık kamu politikalarının konusu haline geldiğini gösterdiğini bildirdi.

Akçam, açıklamasında, dijital ilan sitelerindeki kontrolsüz fiyat politikalarının sektörel dengeleri bozduğunu yıllardır dile getirdiklerine işaret etti.

"OVP'de yer alan gayrimenkul fiyatlarını yükselten araçlarla mücadele ifadesi, ilan sitelerinin dolaylı biçimde de olsa artık kamu politikalarının konusu haline geldiğini gösteriyor" değerlendirmesinde bulunan Akçam, bunun, kendileri için önemli bir kırılma noktası olduğunu belirtti.

Akçam, ilan sitelerinin kontrolsüz fiyat politikalarının yalnızca emlak danışmanını değil, kiracıdan alıcıya kadar tüm toplumu etkilediğinin altını çizerek "Bu platformlarda yapılan fiyat manipülasyonları, piyasada algı üzerinden şişkinlik yaratıyordu. Gerçek piyasa değerinden uzak ilanlar hem konut fiyatlarını hem de kiraları doğrudan etkiliyordu" ifadelerini kullandı.

Yeni dönemde dijital ilan platformlarına yönelik daha adil, şeffaf ve erişilebilir bir yapı kurulması gerektiğine dikkati çeken Akçam, "Gerçekçi ilanlar, piyasa psikolojisini olumlu yönde etkileyecek. Fiyatların bir miktar dengelenmesi mümkün. Elbette konut fiyatlarını etkileyen çok sayıda faktör var ama ilan sitelerinin fiyat algısını yönlendirme gücü küçümsenmemeli" değerlendirmesinde bulundu.