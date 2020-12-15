EMO'dan fatura çağrısı: Gider kalemleri şeffaflaşmalı

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) elektrik dağıtım ve görevli tedarik şirketlerinin temsil, ağırlama, reklam, sponsorluk, bağış gibi harcamalarının 5 yıl daha elektrik kullanıcılarından tahsil edilmesine olanak sağlayan düzenlemeye karşı kamuoyunda oluşan tepki üzerine EPDK'nın yaptığı "vazgeçtik" açıklamasını değerlendirken bir açıklama yayınladı.

"EPDK'nın kararına evet ama bu yetmez"

"Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun vatandaşlar lehine yanlıştan döndüğü" belirtilen açıklamada artık bu tür giderlerin tarifelere yansıtılamayacağı görüşüne yer verildi. EMO açıklamasında, "EPDK’nın kararı olumlu olmakla birlikte yeterli değildir." ifadesine yer verildi. Oda'nın, 2016 yılından bu yana Dağıtım Sistemi Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğe karşı hukuki mücadele verdiğine işaret edilen açıklamada, "Üstelik söz konusu tebliğde kamu yararı ve tüketici aleyhine olduğu için dava konusu yapılan hükümler sadece (sosyal harcama, reklam, bağış) gibi giderlerin tarifeye yansıtılmasından ibaret de değildir." denildi.

"Hakimlere başka vatandaşa başka söylem"

Açıklamada temsil, ağırlama, reklam, sponsorluk, bağış gibi şirket giderlerinin elektrik dağıtım özelleştirmelerinin başladığı tarihten 2015 yılı sonuna kadar tarifelerde yer almadığı, 2016'da gündeme geldiğinde ise EMO’nun tebliğin iptali için dava açtığı kaydedildi. EPDK'nın bu davalarda elektrik tarifelerine yeni yükler bindiren düzenlemeleri “şeffaflık” iddiasıyla savunduğunun vurgulandığı açıklamada "EPDK’nın, beş yıl sonra kamuoyu tepkisi üzerine 'polemiklerle vatandaşın kafasını karıştırmaya çalışanlara fırsat vermemek' gerekçesiyle bu hükümden vazgeçtiğini açıklaması ironiktir." denildi.

"Karar EPDK'yı tüketici dostu yapmaz"

EMO Yönetimi, konunun “siyaset malzemesi yapıldığını” söyleyen EPDK Başkanı'nın “Tüketicilerimizin hakkına halel getirecek bir adım atmamız asla söz konusu değildir.” yönündeki açıklamasını da eleştirdi. EMO'nun açıklamasında "Oysa, dağıtım sisteminin işletilmesiyle doğrudan ilgisi bulunmayan giderlerin tüketicilere yansıtılması nedeniyle şirketler tarafından bugüne dek tahsil edilen haksız kazanç, 'polemik' değil 'gerçek' bir olgu olarak önümüzde durmaktadır. Dolayısıyla EPDK’nın almak zorunda kaldığı karar, tüketiciden yana olduğunu ispatlamaktan uzak, çok gecikmiş bir karardır." ifadelerine yer verildi.

"İptal kararı Resmi Gazete'de yayımlanmalı"

EMO, EPDK'nın son yaptığı açıklamalar ışığında, gerekli adımları bir an önce atmasını istedi. Bu çerçevede, Perakende Satış Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ ile Dağıtım Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında yer alan ve hizmetin yürütülmesiyle ilgisi bulunmayan giderlerin söz konusu tebliğlerden çıkarılarak son durumun Resmi Gazete'de yayımlanması gerektiği vurguladı.

"Kâr tanımı değişti tüketiciye ek yük geldi"

Elektrik Mühendisleri Odası, görevli tedarik şirketlerinin kâr oranlarını belirleyen, özelleştirmelerin başladığı günden günümüze kadar sürdürülen Brüt Kâr Marjı Oranı'nın (Yüzde 2.38) yerine 2021-2025 döneminde Net Kâr Marjı Oranı'nın kullanılmasını kararlaştırdığını bildirdi. Değişiklikle şirketlerin tüketicilere yapacağı elektrik enerjisi satışlarından elde edeceği gelirin artacağına dikkat çekilen EMO açıklamasında, "Şirketlerin gelir artışı da tüketicilere yük olarak daha da açıkçası zam biçiminde yansıtılacaktır. Kamuoyunun beklentisi, EPDK’nın 26.11.2020 tarih 9732 sayılı Kararını da tüketiciler lehine düzenlemesidir." denildi.

Vatandaşların elektrik, su, doğal gaz ve internet bedellerinin salgın riski boyunca ertelenmesini isteyen EMO, açıklamasında şu taleplere de yer verdi:

"İleri yaşlardaki yurttaşların yaşadığı konutlar başta olmak üzere, fatura ödenmediği gerekçesiyle elektrik kesintisi yapılmamalı. Elektrik tarifelerindeki kalemlere yönelik gizlilik kaldırılmalı tüketici, her bir hizmet bedeli için faturasında ödediği kalemleri açık biçimde görebilmeli. Kaçak tüketimden kaynaklı maliyetlerin faturalara yansıtılması uygulamasına son verilmeli, faturalara yansıtılan TRT payı, sanayi abonelerinde olduğu gibi tamamen kaldırılmalı, Belediye Tüketim Vergisi abone grupları bazında tekrar değerlendirilerek makul seviyeye indirilmeli, mesken abone grubu Enerji Fonu ve KDV kesintilerinden muaf tutulmalıdır."