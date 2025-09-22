Empa Elektronik CEO’su Sarpel: “Savunma sanayisinin görünmeyen dişlisiyiz”

Hayati ARIGAN

hayati.arigan@dunya.com

Türkiye’de elektronik te­darik zincirinde faaliyet gösteren Empa Elektro­nik, özellikle savunma sanayinde kullanılan yarı iletken ve elekt­romekanik parçaların temininde kritik rol oynuyor. Empa Elekt­ronik CEO’su Murat Sarpel, fir­manın yalnızca malzeme sağla­madığını, aynı zamanda Ar-Ge merkezi ve saha mühendisleriy­le müşterilerine uçtan uca tek­nik destek sunduğunu söyledi. “Biz, müşterilerimizin işlerini ve projelerini kolaylaştırıyoruz. Bir prototip olabilir, bir yazılım olabilir, bir modül tasarımı ola­bilir. Ürün sahaya çıktıktan son­ra da yaşanabilecek sorunlarda desteğimiz devam ediyor” diyen Sarpel, özellikle savunma proje­lerinde tedarik zincirinin kesin­tisiz işlemesinin bir ‘beka mese­lesi’ olduğuna dikkat çekti.

Kaan, Hürjet ve roketlerde Empa imzası

Empa’nın temsilcisi oldu­ğu AMD’nin FPGA entegreleri, Türkiye’nin en stratejik projele­rinde kullanılıyor. Kaan ve Hür­jet gibi savaş uçaklarında, Bay­kar’ın insansız hava araçlarında, roketlerde ve hatta 5G baz istas­yonlarında bu parçalar görev alı­yor. Sarpel, “Programlanabilir entegreler savunma sanayinde kritik. Çünkü raf ürünü kullanı­lamaz; size özel olması gerekir. Biz mühendislerimizle ihtiyaca en uygun çözümü seçiyor, gerek­tiğinde yazılımlarla şekillendiri­yoruz” dedi.

Ar-Ge ve eğitim odaklı büyüme

Şirket bünyesinde 20 kişilik Ar-Ge ekibi bulunuyor. Toplam­da ise 90 kişilik kadronun büyük bölümü mühendislerden oluşu­yor. Şirket, yalnızca kendi ekibi­ni değil, sektörü de eğitmeye yö­nelik atölye çalışmaları gerçek­leştiriyor. Baykar, Aselsan gibi firmalarda ve üniversitelerde düzenlenen workshop’larla yeni nesil mühendisler, kritik elekt­ronik parçalarını uygulamalı olarak öğreniyor. “Bugün bir öğ­renciyi FPGA konusunda eğitir­sem, mezun olduğunda bu par­çayı tercih edecek. Bu hem Tür­kiye’nin elektronik sanayisine yatırım, hem de geleceğe hazır­lık” ifadelerini kullanan Sarpel, bu yaklaşımı sosyal sorumluluk ve iş stratejisinin birleşimi ola­rak

Halka arz ve yatırım planı

Empa Elektronik, önümüzdeki dönemde halka arz planlıyor. Şirketin hedefi, halka arzdan gelecek kaynağı Ar-Ge’nin büyütülmesi, yenilikçi girişimlere yatırım ve yurt dışı açılımlara aktarmak. Bu kapsamda Macaristan’da yeni bir şirket kuran Empa, Orta ve Doğu Avrupa pazarına açılmayı hedefliyor. Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da ise mevcut ihracatını büyütmek istiyor.

Ar-Ge’yi büyütecek

Geçen yıl ciroda yüzde 20 büyüme yakaladıklarını, bu yıl da hedeflerini koruduklarını aktaran Murat Sarpel, önümüzdeki döneme ilişkin hedeflerini şöyle anlattı: “Üç ana hedefimiz var: Ar-Ge’yi büyütmek, yeni fikirleri desteklemek ve coğrafi etki alanımızı genişletmek. Dördüncü hedef ise finansal yapımızı güçlendirmek. Alacağımız yatırımı tamamen işimizi büyütmeye ayıracağız.”