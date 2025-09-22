Empa Elektronik CEO’su Sarpel: “Savunma sanayisinin görünmeyen dişlisiyiz”
Türkiye’nin savunma, havacılık, uzay ve endüstriyel elektronik projelerinde Empa’nın kritik rol üstlendiğini söyleyen Empa Elektronik CEO’su Murat Sarpel, “Biz büyük projelerin vazgeçilmez bir parçasıyız. Ufak bir dişliyiz ama o dişli olmadan çark dönmüyor. Büyümemiz sürecek” dedi.
Hayati ARIGAN
hayati.arigan@dunya.com
Türkiye’de elektronik tedarik zincirinde faaliyet gösteren Empa Elektronik, özellikle savunma sanayinde kullanılan yarı iletken ve elektromekanik parçaların temininde kritik rol oynuyor. Empa Elektronik CEO’su Murat Sarpel, firmanın yalnızca malzeme sağlamadığını, aynı zamanda Ar-Ge merkezi ve saha mühendisleriyle müşterilerine uçtan uca teknik destek sunduğunu söyledi. “Biz, müşterilerimizin işlerini ve projelerini kolaylaştırıyoruz. Bir prototip olabilir, bir yazılım olabilir, bir modül tasarımı olabilir. Ürün sahaya çıktıktan sonra da yaşanabilecek sorunlarda desteğimiz devam ediyor” diyen Sarpel, özellikle savunma projelerinde tedarik zincirinin kesintisiz işlemesinin bir ‘beka meselesi’ olduğuna dikkat çekti.
Kaan, Hürjet ve roketlerde Empa imzası
Empa’nın temsilcisi olduğu AMD’nin FPGA entegreleri, Türkiye’nin en stratejik projelerinde kullanılıyor. Kaan ve Hürjet gibi savaş uçaklarında, Baykar’ın insansız hava araçlarında, roketlerde ve hatta 5G baz istasyonlarında bu parçalar görev alıyor. Sarpel, “Programlanabilir entegreler savunma sanayinde kritik. Çünkü raf ürünü kullanılamaz; size özel olması gerekir. Biz mühendislerimizle ihtiyaca en uygun çözümü seçiyor, gerektiğinde yazılımlarla şekillendiriyoruz” dedi.
Ar-Ge ve eğitim odaklı büyüme
Şirket bünyesinde 20 kişilik Ar-Ge ekibi bulunuyor. Toplamda ise 90 kişilik kadronun büyük bölümü mühendislerden oluşuyor. Şirket, yalnızca kendi ekibini değil, sektörü de eğitmeye yönelik atölye çalışmaları gerçekleştiriyor. Baykar, Aselsan gibi firmalarda ve üniversitelerde düzenlenen workshop’larla yeni nesil mühendisler, kritik elektronik parçalarını uygulamalı olarak öğreniyor. “Bugün bir öğrenciyi FPGA konusunda eğitirsem, mezun olduğunda bu parçayı tercih edecek. Bu hem Türkiye’nin elektronik sanayisine yatırım, hem de geleceğe hazırlık” ifadelerini kullanan Sarpel, bu yaklaşımı sosyal sorumluluk ve iş stratejisinin birleşimi olarak
Halka arz ve yatırım planı
Empa Elektronik, önümüzdeki dönemde halka arz planlıyor. Şirketin hedefi, halka arzdan gelecek kaynağı Ar-Ge’nin büyütülmesi, yenilikçi girişimlere yatırım ve yurt dışı açılımlara aktarmak. Bu kapsamda Macaristan’da yeni bir şirket kuran Empa, Orta ve Doğu Avrupa pazarına açılmayı hedefliyor. Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da ise mevcut ihracatını büyütmek istiyor.
Ar-Ge’yi büyütecek
Geçen yıl ciroda yüzde 20 büyüme yakaladıklarını, bu yıl da hedeflerini koruduklarını aktaran Murat Sarpel, önümüzdeki döneme ilişkin hedeflerini şöyle anlattı: “Üç ana hedefimiz var: Ar-Ge’yi büyütmek, yeni fikirleri desteklemek ve coğrafi etki alanımızı genişletmek. Dördüncü hedef ise finansal yapımızı güçlendirmek. Alacağımız yatırımı tamamen işimizi büyütmeye ayıracağız.”