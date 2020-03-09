Emre Alkin, ATSO’da 2020 öngörülerini açıkladı

09 Mart 2020

Halim ASLAN

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi, ekonomist ve yazar Prof. Dr. Emre Alkin, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası’nın ‘Afyonkarahisar Ekonomi Konferansı’nda, iş insanları ve sanayicilerle bir araya gelerek, ekonomi hakkında öngörülerini paylaştı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, “Biz, ‘ATSO Kobi Akademisi’ etkinlik takvimimizi açıkladık. Bugünkü ‘Afyonkarahisar Ekonomi Konferansı’ da bu etkinlik takvimi içinde yer alıyor, bu sene, her ay en az iki adet olmak üzere 30’a yakın eğitim ve seminer düzenlemeyi planlıyoruz” dedi.

Serteser’in ardından söz alan Prof. Dr. Emre Alkin “Türkiye, 2018’in Ağustos ayından sonra yaşadığı kötü dönemi atlatıyor, Türkiye toparlanıyor. 2019’un ilk iki çeyreği kötü geçti ama, sonrasında toparlanma hissedildi, 2020 için umutlarımı koruyorum” diye konuştu. Çin’den dünyaya yayılan Koronavirüs’ün Nisan ayına kadar etkisini yitirmemesi hâlinde dünya ekonomisinin bu salgından olumsuz yönde etkileneceğini belirten Alkin, Günümüzde krizin, gelişmekte olan ülkelerden değil, gelişmiş ülkelerden geleceğini ifade etti.

Çin’in bizim rakibimiz ama, aynı zamanda da ayakta durmasından faydalanacağımız bir ülke olduğuna vurgu yapan Alkin, Türkiye ekonomisi hakkındaki öngörülerini ise şu şekilde açıkladı; “Öngörülerim aslında ‘Yeni Ekonomi Program’ ile örtüşüyor, 2020 yılı büyüme tahminim yüzde 4-5 arası, işsizlik öngörüm yüzde 11-12, enflasyon ise şu andaki duruma göre yüzde 10,5-11,5 arası olur” diyen Alkin “Ancak bir parantez var. Koronavirüs, etkisini devam ettirirse dünyada yaşanacak küçülme, bizim de büyüme, enflasyon ve işsizlik gibi hedeflerimizi etkileyecektir” yorumunu yaptı.

Üniversite-sanayi işbirliğinin üzerinde hassasiyetle durulması gerektiğini kaydeden Alkin, “Bir Türk bilim insanı 5G teknolojisi hakkında bir buluş yaptı. Bu buluş sayesinde sağlık harcamalarının 5G teknolojisi kullanılarak düşürülmesi planlanıyor. Dolayısıyla üniversite-sanayi işbirliğini önemsememiz gerekiyor, sizden ricam, ‘Ar-Ge’ konusunda yoğunlaşan bilim insanları ile çalışmanızdır” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de 574 bin sosyal medya fenomeni olduğunu aktaran Alkin, “Bu sosyal medya fenomenlerinin çoğu 18 yaşın altında ve anne-babalarına para kazandırıyorlar. Gençler ekonomiye ve hayata çok farklı bakıyor. Meselâ, bankacı olup da bankacılık yapmak yerine plates salonu açanlar var, gençler, iş yerlerinde iş ile ilgili düşüncelerini özgürce söylemek ve uygulamak istiyor. Ekonomi üzerinde düşünürken gençleri de anlamamız gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu. Alkin, “Türk halkı çözüm odaklıdır, otoriteyi sever, umutludur, pozitiftir. Güçlükleri yenmesini bilir. Dolayısıyla umudumuzu koruyoruz” dedi.

Alkin, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Ekonomide itibar çok önemlidir. Afyonkarahisar da itibarlı bir şehir. İstanbul’a döndüğümde, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası’nı ve Afyon Kocatepe Üniversitesi’ni öveceğim. Çünkü hem Ticaret ve Sanayi Odanız, hem Üniversiteniz gurur duyulacak işlere imza atmış."

Konferansa; ATSO Meclis Başkanı Dr. Mehmet Sıtkı Merdivenci, Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, Çay Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Kaygısız, TOBB Afyonkarahisar Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Mustafa Özkan, Afyonkarahisar Sanayicileri ve İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Sayın ATSO Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri, TOBB Afyonkarahisar Kadın ve Genç Girişimciler Kurulları üyeleri, Meslek Komiteleri’nin üyeleri, çok sayıda iş insanı ve sanayici katıldı.