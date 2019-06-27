Emre Alkin: Döviz borcu olan gevşemeyi fırsata çevirsin

27 Haziran 2019

Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emre Alkin, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin sonuçlanmasından sonra ekonomi, diplomasi ve piyasalardaki durumu ve beklentileri değerlendirdi.

İstanbul seçimlerinin sonuçlanmasından sonra ilk günkü heyecanın yerini memleket meseleleriyle alakalı ciddiyetin aldığını ifade eden Prof. Dr. Alkin, “Hem yatırımcılar hem de vatandaş 23 Haziran’daki seçimi doğru şekilde tamamlanması gereken bir iş olarak gördüler ve Türkiye’nin önündeki ciddi meselelere bakmaya başladılar. Mesele vatandaş için iş ve aş, yatırımcılar için ise ABD ile ilgili tartışmalar, Suriye’deki çatışmalar, Doğu Akdeniz’deki gerginlik ve aynı zamanda büyüme ile enflasyon beklentileridir” dedi,



İMAMOĞLU İLE G20’DE TÜRKİYE’NİN ELİ GÜÇLENDİ



İstanbul seçimlerinin, Türkiye’de demokrasinin hâlâ ayakta ve iş görür halde olduğunu ortaya koyduğunu belirten Prof. Dr. Emre Alkin, bunun hem yurt içinde hem de yurt dışında büyük bir memnuniyetle karşılandığını vurguladı. Alkin şöyle devam etti:

“Osaka’daki G20 zirvesi öncesinde İstanbul seçimlerinde ortaya çıkmış bariz sonucun, Ankara tarafından kabul edilmiş olması, S400 müzakerelerinde Türkiye’nin elini güçlendiren önemli bir ayrıntı. Çünkü 31 Mart seçimlerinin iptali sonrası yapılan açıklamalar, ABD Başkanı Trump’ın Türkiye lehine hareket etmesini engeller tarzdaydı. Senato, Temsilciler Meclisi, Pentagon ve Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump’ı, Türkiye’nin demokrasiden saptığı konusunda sert şekilde uyarıyordu. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimden sonra Ekrem İmamoğlu’nu tebrik etmiş olması ve yeni seçilen belediye başkanının hemen göreve hazır hale gelmesi, Osaka’daki zirve öncesinde Türkiye aleyhinde konuşanları susturdu diyebilirim.”



İKTİDAR PARTİSİNİN KABULLENMESİ ZOR



İstanbul’daki seçim sonuçlarının iktidar partisi tarafından kolay kolay kabullenilebileceğini düşünmediğini kaydeden Alkin, “Dolayısıyla seçilmiş belediye başkanlarına hem hukuki hem de teknik engeller çıkartılması pekala mümkün” dedi. Ancak, sürekli olarak sistemle mücadele edip, güçler ayrılığı ilkesine müdahalelerde bulunmanın Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesiyle uyuşmadığının altını çizen Alkin şunları söyledi:

“Sisteme ve güçler ayrılığı ilkelerine yapılan müdahaleler, siyasal ve sosyal yaşamda sıkıntılar yaratacak ve bir erken seçimi kaçınılmaz hale getirecektir. Buradan hareketle her ne kadar Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı’nı oluşturan partiler bir erken seçim olmayacağına dair açıklamalar yapsalar da ben uygun olan ilk zamanda bu sürecin içine gireceğimizi düşünüyorum.”



PİYASALAR NEYE GÖRE DAVRANIYOR?



Prof. Dr. Emre Alkin, mevcut şartlar altında yatırımcıların erken seçim ihtimali, Türk-Amerikan gerginliği, Doğu Akdeniz meselesi, Suriye’deki sıcak çatışma ortamı ve nihayetinde bozulan ekonomik parametrelerle değerlendirme yaparak “fazla para bağlamadan” yola devam edeceği öngörüsünde bulundu. Prof. Dr. Alkin sözlerini “Bu durum, Türk para ve sermaye piyasalarında volatiliteyi arttıracak bir sonuca yol açacaktır. Buradan hareketle döviz kurları mesnetsiz şekilde gevşediği zamanlarda döviz borcu olanların bu fırsatı değerlendirmeleri gerekiyor. Çünkü elimizdeki tüm veriler, piyasaların henüz sakinleşmekten çok uzak olduğunu bizlere söylüyor” diyerek tamamladı.