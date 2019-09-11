En borçlu 100 şirketin toplam vergi borcu 44.3 milyar

11 Eylül 2019

Gelir İdaresi Başkanlığı, alacak süresi geçtiği halde devlete 1 milyon TL üzeri vergi borcu olan şirket ve kurumları listeledi. Toplam şirket ve kurum sayısının 47 bin 32 olduğu listenin ilk 100 sırasında yer alan şirketlerin vergi borcu toplamı 44,3 milyar lira olarak açıklandı.



Listeye göre en borçlu şirketlerin zirvesinde Nursan Metalurji Endüstrisi Anonim Şirketi yer alıyor ve ödenmeyen vergi borcu tutarı 1 milyar 462 milyon 244 bin 129 lira.



Listede yer alan 10 şirket ve şahıs şöyle:



1 - Nursan Metalurji Endüstrisi A.Ş.: 1.462.244,129 TL

2 - Mustafa Akyol: 1.360.989.027,62 TL

3 - Uluslararası Akaryakıt Dağıtım Ltd.Şti.: 1.189.251.820,62 TL

4 - Affan Havacılık Akaryakıt Turizm San.Vetic.A.Ş.: 1.181.955.159,78 TL

5 - Öztürk N-F Gres Madeni Yağ Ve Kimya San.Tic.Ltd.Şti.:1.125.274.592,60 TL

6 - Sun Havacılık Ticaret Limited Şirketi: 1.122.564.504,54 TL

7 - Hilmi Başaran : 1.107.366.867,65 TL

8 - Türkoil Petrol Ürünleri San.Tic.Ve Dağıtım A.Ş. : 1.079.473.197,00 TL

9 - Sidemir Sivas Demirçelik İşletmeleri A.Ş.: 979.948.479,96 TL

10 - Z Petrol Enerji Nak.San.Ve Tic. Ltd.Şti.: 977.591.781,07 TL