En borçlu Avrupa ülkeleri açıklandı! Listenin ilk sırası beklenmedik

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Avrupa'da sık sık gündeme gelen kamu borçlarının yanı sıra bu kez şirketlerin borçluluk oranları tartışılıyor.

Eurostat'ın yayımladığı yeni verilere göre, AB'de şirket borçlarının milli gelire oranı yüzde 70,1 seviyesinde bulunurken, yedi ülke Avrupa Komisyonu'nun belirlediği yüzde 85'lik kritik eşiği aştı.

Ancak listenin üst sıralarında yer alan ülkelerin çoğunda yüksek borç, şirketlerin mali sıkıntısından çok uluslararası şirketlerin finansman faaliyetlerinden kaynaklandı.

Avrupa'da şirket borcunun en yüksek olduğu 7 ülke ise şöyle:

1. Lüksemburg: yüzde 251,1

2. Danimarka: yüzde 115,4

3. İsveç: yüzde 108,6

4. Kıbrıs: yüzde 107,3

5. Hollanda: yüzde 106,3

6. Fransa: yüzde 91,6

7. Belçika: yüzde 90,6

Zirvedeki ülkelerde tablo neden farklı?

Listenin ilk sıralarında bulunan Lüksemburg, Hollanda, Kıbrıs ve Belçika, Avrupa'nın en önemli finans merkezleriyken bu ülkelerde faaliyet gösteren uluslararası şirketler, yatırımlarını ve grup içi finansman işlemlerini de bu merkezler üzerinden yürütüyor.

Bu nedenle resmi istatistiklerde görülen yüksek borcun önemli bölümü, yerel şirketlerin finansal durumundan ziyade küresel şirketlerin finansman yapısını yansıtıyor.

Fransa dikkat çekiyor

Ancak burada da Fransa diğer ülkelerden ayrışıyor. Çünkü Fransa'daki yüksek şirket borcu, istatistiksel bir durumdan değil, doğrudan şirketlerin yüksek borçlanmasından kaynaklanıyor.

Fransa Merkez Bankası da şirketlerin borçluluk seviyesinin Euro Bölgesi ortalamasının üzerinde olduğunu ve finansman maliyetlerinin giderek arttığını belirtiyor.

Bu noktada şirket borcu açısından öne çıkan en büyük ekonomi Fransa olurken, Lüksemburg ve Hollanda gibi ülkelerde yüksek borçluluk finans merkezi olmanın etkisiyle gerçekleşiyor.

İsveç ve Danimarka'da neden yüksek?

İsveç'te şirket borçlarının önemli bölümü ticari gayrimenkul sektöründen kaynaklanıyor. Düşük faiz döneminde yoğun borçlanan emlak şirketleri, faiz artışlarının ardından daha kırılgan hale geldi. Danimarka'da ise Novo Nordisk, DSV, Carlsberg ve Ørsted gibi büyük şirketlerin uluslararası tahvil piyasalarından sağladığı finansman, borç oranlarını yukarı taşıdı.

İtalya ve Yunanistan ters köşe yaptı

Listenin en dikkat çekici noktalarından biri yüzde 55,1 borçlulukla İtalya ve yüzde 58,6 borçlulukla Yunanistan oldu. Avrupa'nın kamu borcu en yüksek iki ülkesi olmalarına rağmen, şirket borçlarında AB ortalamasının altında kaldılar.

Bu ülkelerde borç yükünün büyük bölümü özel sektörden değil, kamu kesiminden kaynaklandı.