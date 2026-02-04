En çok ABD'ye sattılar: Üst üste 13'üncü kez rekor kırdılar

Japon mutfağına (washoku) yönelik küresel ilginin artması, Japonya'nın tarım ve gıda ihracatını yukarı taşımaya devam ediyor. Japonya Tarım Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, 2025 yılında tarım, ormancılık ve balıkçılık ürünleri ile gıda ihracatı 1,7 trilyon yenin üzerine çıkarak yaklaşık 10,9 milyar dolara ulaştı. Bu performansla Japonya, ihracatta üst üste 13. yıl rekor kırmış oldu.

Yeşil çay ihracatı iki katına çıktı

Bakanlık verilerine göre, küresel ölçekte artan sağlık bilinci ihracat artışında belirleyici rol oynadı. Özellikle yeşil çay ihracatı bir önceki yıla kıyasla iki katına çıktı. Sığır eti ve pirinç dahil 20 ana ürün grubunda ihracat rekor seviyelere ulaştı. Tüm bu gelişmeler, tarım ve gıda ihracatında yıllık bazda yüzde 12,8’lik artışı beraberinde getirdi.

Hedef tutmadı ama 2030 beklentisi daha büyük

Olumlu tabloya rağmen Japonya, 2025 için belirlenen 2 trilyon yenlik ihracat hedefini yakalayamadı. Hükümet, ihracat pazarlarının geliştirilmesinin zorunlu olduğunu vurgularken, 2030 yılı için çıtayı çok daha yukarı koydu. Japonya’nın hedefi, tarım ve gıda ihracatını 2030’da 5 trilyon yen seviyesine çıkarmak.

Çinliler bira ve tomruk satın aldı

Ülke ve bölgelere göre bakıldığında, Japon tarım ve gıda ürünleri için en büyük pazar ABD oldu. ABD’ye ihracat 276,2 milyar yen ile yüzde 13,7 arttı. Yeşil çay ve sağlıklı gıda olarak görülen deniz ürünlerine olan talep, tarifelerdeki artışa rağmen güçlü seyrini korudu.

Hong Kong 222,8 milyar yenle ikinci, Tayvan 181,2 milyar yenle üçüncü sırada yer aldı. Deniz ürünlerine yönelik ithalat kısıtlamalarını yeniden uygulayan Çin ise 179,9 milyar yenle dördüncü oldu. Çin’e ihracat, bira ve tomruk satışlarındaki artış sayesinde üç yıl sonra ilk kez yüzde 7 yükseldi.

Pirinçte paketli ürünler öne çıktı

Miktar bazında pirinç ihracatı yüzde 3,2 artarak 46 bin 573 tona yükseldi. Paketlenmiş, önceden pişirilmiş pirinç ihracatı ise yüzde 21,8 artışla 2 bin 950 tona çıktı. Bu artışta, yurt dışında faaliyet gösteren Japon restoran zincirlerinin tüketimi artırması etkili oldu.

Yerel restoranlar kritik nokta

Japon hükümeti, paketli pirinç ve pirinç unu dahil olmak üzere yıllık pirinç ihracatını 2030’da 353 bin tona çıkarmayı hedefliyor. Tarım Bakanlığı yetkilileri, Japon zincirlerinin yanı sıra yerel restoranlara da ulaşmanın ihracat artışı için kritik olduğunu vurguluyor.