En çok Almanlara sattık! Kasaya 730 milyon dolar girdi

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Türkiye’nin önemli tarımsal ihracat ürünlerinden fındıkta 2025-2026 sezonunun dış satım rakamları belli oldu. Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği verilerine göre en fazla fındık ihraç edilen ülkeler Almanya, İtalya ve Fransa olarak sıralandı.

Fındık ihracatından 2,5 milyar dolar gelir

1 Eylül 2025-31 Ağustos 2026 dönemini kapsayan ihracat sezonunda Türkiye’den 120 ülke ve serbest bölgeye fındık gönderildi.

Bu dönemde 197 bin 85 ton iç fındık ihracatı gerçekleştirilirken, Türkiye’nin fındıktan elde ettiği gelir 2 milyar 509 milyon 526 bin 39 dolar oldu.

Almanya’ya 56 bin 335 ton fındık satıldı

Türkiye’nin en fazla fındık ihraç ettiği ülke Almanya oldu. Almanya’ya sezon boyunca 56 bin 335 ton fındık gönderildi.

Bu satışlardan elde edilen gelir 730 milyon 955 bin 988 dolar olarak kayıtlara geçti. Böylece Almanya, hem ihracat miktarında hem de elde edilen gelirde ilk sırada yer aldı.

İtalya ve Fransa ilk üçte

Almanya’nın ardından ikinci sırada İtalya yer aldı. Türkiye, İtalya’ya 31 bin 201 ton fındık ihraç ederek 395 milyon 264 bin 674 dolar gelir sağladı.

Fransa’ya ise 10 bin 500 ton fındık gönderildi. Bu ülkeye yapılan ihracatın karşılığı 147 milyon 324 bin 404 dolar oldu.

En az fındık Şili ve Gambiya’ya gönderildi

2025-2026 sezonunda Türkiye’den en az fındık ihraç edilen ülkeler ise Şili ve Gambiya oldu.

Her iki ülkeye de yalnızca 5’er kilogram fındık gönderildi.