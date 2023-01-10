En çok fındık ihracatı yapan şirketler açıklandı
İstanbul Fındık İhracatçı Birliği, sezonda en çok ihracat yapan şirketleri açıkladı. Birlik Başkanı Muzaffer Tavlioğlu, ihracatta yaşanan düşüşün ana sebebinin Avrupa’daki resesyon ve diğer üretici ülkelerdeki yüksek rekolte olduğunu vurguladı.
Türk fındık ihracatçısının zor şartlarda büyük başarılara imza atmaya devam ettiğini ifade eden Tavlioğlu, 2022’de Türkiye fındık ihracatının, 2021’e nazaran miktar bazında yüzde 9, tutar bazında ise yüzde 22 oranında gerilediğini ifade etti. Tavlioğlu, stok taşıma maliyetlerinin Avrupa’da çok artmasından ötürü, Avrupalı alıcıların sabit stok miktarlarında bir miktar azaltmaya gittiğini dile getirdi.
Tavlioğlu, “Fındığın dünyadaki geleneksel pazarının yanına yeni pazarlar eklemek üzere İhracatçılar Birlikleri olarak belirlediğimiz stratejimizi 2023’te kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz” dedi.