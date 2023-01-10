En çok fındık ihracatı yapan şirketler açıklandı

Türk fındık ihracatçısının zor şartlarda büyük başarılara imza atmaya devam ettiğini ifade eden Tavlioğlu, 2022’de Türkiye fındık ihracatının, 2021’e nazaran miktar bazında yüzde 9, tutar bazında ise yüzde 22 oranında gerilediğini ifade etti. Tavlioğlu, stok taşıma maliyetlerinin Avrupa’da çok artmasından ötürü, Avrupalı alıcıların sabit stok miktarlarında bir miktar azaltmaya gittiğini dile getirdi.

Tavlioğlu, “Fındığın dünyadaki geleneksel pazarının yanına yeni pazarlar eklemek üzere İhracatçılar Birlikleri olarak belirlediğimiz stratejimizi 2023’te kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz” dedi.