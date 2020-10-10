En çok kazanan 25 Youtube yıldızı

10 Ekim 2020

Yeni nesil iletişimde sosyal medya, sadece popülaritesiyle değil, ekonomiyle de kendi aktörlerini var eder hale geldi. Bu haftaki kapak konumuz; youtuber’lar ve şirketleri dahi geçen kazançları...

Kanaat Önderleriyle Gündem Özel’de; Hakan Güldağ, Şeref Oğuz ve Vahap Munyar; Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ile söyleşti.

Paranın Rotası’nda Ufuk Korcan, borsada uygun hisse bulmanın yollarını inceledi.

Cep Ekonomisi’nde Dr. Tuğberk Çitilci; “bankalarda değer yatırımı zamanı” diyor.

Evrim Küçük; Paladyum’un ABD seçimleriyle ilişkisini ve yönünü yazdı.

Bizden Duymuş Olun köşesinde Kerim Ülker; Kapalıçarı’dan New York’a Eataly yolculuğunu anlatıyor. Ne Yapmalı? bölümünde ise Armatür Derneği YK Başkanı Gökhan Turhan’ın “Türkiye’de e-ihracat Birliği kurulmalı” önerisi var.

Takım Oyunu’nda Özge Yavuz; DESA Genel Müdürü Burak Çelet’i gündeme taşıyor; “Babam, yara bandımız gibidir.”

Çizgilerle Kobi’den marka olur mu? Cevabı; Güven Bilge’nin çizgilerinde anlatılıyor.

Fatoş Bozkuş bu defa kadın sporculara sponsor ilgisini masaya yatırmış.

Bilmemiz gereken 5 şey… Yasemin Salih uyarıyor; Hamsi kavağa çıkmadan bunları not edin…

Didem Eryar Ünlü, genç rengarenk bir kadın kolektifinin yanı sıra TÜSİAD’ın “Bu Gençlikte İş var!” programı 2020 dönemi finalisti FluAI ile söyleşmiş. “Yapay zeka, boğazdaki bakteri mi virüs mü anlıyor.” Nasıl mı?

Yeni Dünya’da Volkan Akı, yeni normal sorulara yanıtları sıralamış ve istihdamın yeni kaynaklarını yazmış.

İş Fikri’nde bu hafta, 20 milyon musluğu dijitalleştirmenin öyküsü yer alıyor.

Duayen bankacı Bülent Şenver; Anekdot köşemizde Doğan Selçuk Öztürk’ün konuğu olmuş; “Bana üç çuval gönderin ben size parasını öderim.”

Bu arada Dünya + ile gelen HAFTA dergimizde Aslı Barış, birbirinden özel konularla okurlarımıza içerik şöleni sunuyor. Mutlu ve rahat bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle…