En çok kazanan kulüp Barcelona

14 Ocak 2020

Ekonomi danışmanlık şirketi Deloitte tarafından bu yıl 23. kez yayımlanan rapora göre, 840,8 milyon euro gelir elde eden Barcelona, geçen yıl listenin ilk sırasında bulunan Real Madrid'i geride bırakarak 2018-2019 sezonunda zirvede yer aldı.

Bir önceki sezonu 690,4 milyon euroyla ikinci sırada tamamlayan Katalan temsilcisi, gelirini yüzde 22 artırarak 800 milyon euro barajını aşan ilk kulüp oldu. 2018-2019 sezonunun en çok kazanan takımları listesinde Real Madrid 757,3 milyon euroyla ikinci, Manchester United 711,5 euroyla üçüncü sırada yer aldı.

Son UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ise gelirini 91 milyon euro artırarak 604,7 milyon euroya çıkarmasına rağmen önceki yıl olduğu gibi listenin 7. sırasında yer almaya devam etti. Listede ilk 20'ye giren kulüpler şöyle:

Kulüp - 2018-2019 sezonu geliri (milyon euro)

1- Barcelona 840,8

2- Real Madrid 757,3

3- Manchester United 711,5

4- Bayern Münih 660,1

5- Paris Saint-Germain 635,9

6- Manchester City 610,6

7- Liverpool 604,7

8- Tottenham Hotspur 521,1

9- Chelsea 513,1

10- Juventus 459,7

11- Arsenal 445,6

12- Borussia Dortmund 377,1

13- Atletico Madrid 367,6

14- Inter 364,6

15- Schalke 04 324,8

16- Roma 231

17- Olympique Lyon 220,8

18- West Ham United 216,4

19- Everton 213

20- Napoli 207,4