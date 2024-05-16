En çok kullanılan şifreler belli oldu: Bu hatayı sakın yapmayın!

Uzmanlara göre, kullanıcılar arasında en yaygın olarak tercih edilen dört haneli şifreler arasında 1234, 1111, ve 0000 gibi basit kombinasyonlar yer alıyor. Yetkililer bu tarz şifrelerin kolayca bulunabildiğini ve kolaylıkla çalınabileceği belirtildi.

Yapılan araştırmada toplam 3,4 milyon şifre incelendi. İşte o şifreler:

İşte en çok kullanılan şifreler...

* 7777, 1234, 1111, 0000, 1212, 1004, 2000, 4444, 2222, 6969

Güvenlik uzmanları, kullanıcıların daha güçlü şifreler seçmeleri gerektiğini ve basit şifrelerin siber saldırılara karşı savunmasız olduğunu vurguluyor.



Uzmanlar dört haneli şifrelerin toplamda 10 bin farklı kombinasyona sahip olduğu belirtiliyor. Bu yüzden şifre seçiminde dikkatli olunması gerekiyor.