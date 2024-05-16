En çok kullanılan şifreler belli oldu: Bu hatayı sakın yapmayın!
İnternet hayatımızın her anında… Bankacılık başta olmak üzere, devlet kapısı işleri dahil hemen her işimizi internet üzerinden görebiliyoruz. Uzmanlar bu noktada kullanacağımız şifrelerin hayati önemde olduğu pek çok kez söyledi. Ancak son yapılan bir araştırma insanların hâlâ çok basit şifreler kullandıklarını ortaya koydu.
Uzmanlara göre, kullanıcılar arasında en yaygın olarak tercih edilen dört haneli şifreler arasında 1234, 1111, ve 0000 gibi basit kombinasyonlar yer alıyor. Yetkililer bu tarz şifrelerin kolayca bulunabildiğini ve kolaylıkla çalınabileceği belirtildi.
Yapılan araştırmada toplam 3,4 milyon şifre incelendi. İşte o şifreler:
İşte en çok kullanılan şifreler...
* 7777, 1234, 1111, 0000, 1212, 1004, 2000, 4444, 2222, 6969
Güvenlik uzmanları, kullanıcıların daha güçlü şifreler seçmeleri gerektiğini ve basit şifrelerin siber saldırılara karşı savunmasız olduğunu vurguluyor.
Uzmanlar dört haneli şifrelerin toplamda 10 bin farklı kombinasyona sahip olduğu belirtiliyor. Bu yüzden şifre seçiminde dikkatli olunması gerekiyor.