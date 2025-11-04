En çok o sipariş edildi... Dünya çapında ilk beşe girdi!

Yemek teslimat firması Deliveroo’nun dokuz ülkeyi kapsayan yıllık “Deliveroo 100” raporuna göre, İrlanda'nın popüler markası Dash Burger,'in Dash Double Smash'ı dünyada en çok sipariş edilen beşinci yemek olmayı başardı.

Rapora göre İrlanda’dan 12 farklı yemek, dünya genelinde trend listesine girmeyi başardı. Bunlar arasında El Grito, Sprout & Co, Reyna, Shouk ve Tula gibi restoranların lezzetleri öne çıktı.

İrlandalılar cesur tatlara açık

Deliveroo verilerine göre İrlandalılar, klasik favorilerinin yanı sıra yeni ve egzotik tatlara da yöneliyor.

Tula’nın Half & Half Burrito’su, Cork’taki Pitt Bros Bacon & Cheese, ve Xian Street Food’un Crispy Dakganjeong Chicken yemeği 2025’in en çok sipariş edilenleri arasında yer aldı.

Pandemi döneminde Dublin’de Banh Mi Café ekibi tarafından kurulan Dash Burger, yalnızca bir ızgara ve fritözle yola çıkmıştı. Dört yıl içinde iki ödüllü restoran açan marka, Guinness ve Amerikalı burger uzmanı George Motz ile iş birliklerine imza attı. Dash Double Smash, 10.95 Euro'ya satılıyor.

Deliveroo İrlanda Direktörü Helen Maher, “Deliveroo 100 sadece bir liste değil, dünya çapında yemek tercihlerini gösteren bir aynadır. Bu yılki liste, İrlanda mutfağının küresel sahnede parladığını bir kez daha kanıtladı” dedi.

2025’in en popüler 10 siparişi şu ürünler oldu:

- Dash Double Smash – Dash Burger, Dublin

- Half & Half Burrito – Tula, Dublin

- Pitt Bros Bacon & Cheese – Cork

- Crispy Dakganjeong Chicken – Xian Street Food, Dublin

- Benny’s Burger Deal – Galway

- Tacos – El Grito, Dublin

- WOW Bacon Cheeseburger – Wowburger, Dublin

- Picanha Steak – Fabi’s Grill, Dublin

- Diavola – Sano Pizza, Cork

- Crispy Bombay Bowl – Sprout & Co, Dublin