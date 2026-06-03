En çok yabancı yatırım çeken ülkeler açıklandı: Türkiye'deki atak sıralamayı değiştirdi

Yabancı yatırımlar, ekonomik büyüme, inovasyon ve istihdam yaratmanın temel itici gücü olarak görülürken ülkeler, uluslararası yatırımcıları çekmek için rekabeti artırıyor.

Hükümetler, şirketleri kendi pazarlarını seçmeye ikna etmek için yatırım teşvikleri, vergi indirimleri ve uluslararası yatırım forumları kullanırken Avrupa'da en çok yabancı yatırım çeken ülkeler belli oldu.

Avrupa genelinde 5 bin 26 yeni yatırım projesi

EY Avrupa Çekicilik Anketi'ne göre, 2025 yılında Avrupa genelinde toplam 5 bin 26 yeni yatırım projesi açıklandı. Bu rakam, 2024'e kıyasla yüzde 7'lik bir düşüş ve son 11 yılın en düşük seviyesi olarak kaydedildi.

Anket, doğrudan yabancı yatırım (FDI) verilerinden farklı olarak, şirketlerin duyurduğu yeni tesisler, üretim yatırımları ve kapasite genişletmeleri gibi yeni yatırım projelerini de esas alırken genel düşüşe rağmen Fransa, Avrupa'nın en fazla yatırım çeken ülkesi oldu. Ancak ülkedeki proje sayısı 2025'te yüzde 17 azalarak 852'ye geriledi. Bu düşüş, yatırım bazında Avrupa'daki en sert gerileme oladu.

Birleşik Krallık, bir önceki yıla göre yüzde 14 düşüş ve 730 projeyle ikinci sırada yer aldı.

Almanya, 548 projeyle Avrupa'da en fazla yabancı yatırım çeken üçüncü ülke olsa da toplam proje sayısı yüzde 10 azalarak 2009'dan bu yana en düşük seviyeye indi.

En güçlü performans İspanya ve Türkiye'de

2025 yılında yabancı yatırımlarda en güçlü performans İspanya ve Türkiye'de yaşandı. Yatırım projelerinin sayısını yüzde 20 artırarak 383'e çıkaran İspanya listede dördüncü sıraya yükselirken, Türkiye ise yüzde 7'lik artış ve 376 projeyle beşinci sıraya yerleşti.

Yükseliş trendini sürdüren Polonya, yüzde 10'luk bir artışla 2025 yılında 285 yatırım projesi kaydetti. Proje sayısını yüzde 8 artıran Hollanda da 159 yatırımla 2025'te büyüme kaydeden birkaç ülke arasında yer aldı.

İtalya, Belçika ve Portekiz'de ise yatırım faaliyetleri düşüş kaydetti. İtalya'da proje sayısı yüzde 8 azalarak 206'ya, Belçika'da ise yüzde 11 azalarak 187'ye düştü. Portekiz'de de proje sayısı bir önceki yıla göre yüzde 5 azalarak 186'ya geriledi.

Avrupa'ya kim yatırım yapıyor?

2025 yılında ABD, Avrupa'daki yabancı yatırım projelerinin en büyük kaynağı olmaya devam etti. Kıta genelinde 943 proje açıklayan Amerikan şirketleri Avrupa'nın önde gelen dış yatırımcısı konumunu korudu.

Almanya, yurt dışındaki yatırım faaliyetlerinde yaşanan keskin düşüşe rağmen ikinci sırada yer aldı. Alman şirketleri 2025'te diğer Avrupa ülkelerinde 484 yatırım projesi açıklasa da yatırımlar bir önceki yıla göre yüzde 24'lük sert düşüş kaydetti.

Türkiye Avrupa içi yatırımlarda ikinci

Bu düşüşe rağmen, Almanya Avrupa'nın en büyük Avrupa içi yatırımcısı olmaya devam ederken Almanya kaynaklı yatırımlarda en fazla payı ise 101 projeyle Fransa aldı. Türkiye ise ilk kez Avrupa içi yatırımlarda önemli yükseliş kaydederek Birleşik Krallık'ın önünde ikinci sıraya yükseldi.

Avrupa doğrudan yabancı yatırım yarışında geride kaldı

UNCTAD'ın 2025 Dünya Yatırım Raporu'na göre, küresel yabancı yatırımlar 2024'te yaklaşık 1,49 trilyon dolara gerileyerek bir önceki yıla göre yüzde 11 düşüş gösterirken Avrupa en sert gerilemeyi yaşayan bölge oldu.

2024 yılında yaklaşık 182 milyar dolar yatırım çeken Avrupa, bir önceki yıl 439 milyar dolar yatırım toplamıştı.

Aynı dönemde Kuzey Amerika, yüzde 23'lük artışla 343 milyar dolarlık yatırım çekerek güçlü bir performans sergiledi. Asya ise yüzde 3'lük hafif bir gerilemeye rağmen 605 milyar dolar ile dünyanın en büyük yatırım merkezi olmayı sürdürdü.

Yatırımcılar neden daha temkinli hale geliyor?

Yatırımcılar Avrupa konusunda daha temkinli hale gelirken verilere göre, kıtadaki zayıf ekonomik büyüme yatırım iştahını azaltan en önemli nedenlerden biri oldu. Buna ek olarak yüksek enerji maliyetleri, jeopolitik riskler ve genel belirsizlik ortamı şirketlerin yatırım kararlarını daha ihtiyatlı hale getirdi.

Ticaret gerilimleri ve yeni gümrük tarifeleri ile küresel tedarik zincirlerini yeniden şekillendiren savaşlar risk algısını daha da artırdı.