SON DAKİKA: En düşük emekli aylığı açıklandı! En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? İşte zam oranı...

En düşük emekli aylığına ilişkin yeni düzenlemenin ayrıntıları netleşti. Yapılan çalışmayla birlikte en düşük emekli aylığı 2026 yılı Ocak ayından itibaren 20 bin liraya yükseldi.

Ek düzenleme ile 20 bin TL'ye çıkarıldı

Aralık ayı itibarıyla 16 bin 881 lira olan en düşük emekli maaşı, yalnızca mevcut enflasyon farkı olan yüzde 12,19’un yansıtılması halinde 18 bin 839 liraya çıkacaktı. Ancak tutarın yetersiz bulunması üzerine ek bir çalışma yapıldı. Hazırlanan düzenleme, Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacak ve Cumhurbaşkanı’nın onayıyla rakam 20 bin lira olarak belirlenecek.

Düzenlemenin, kanun teklifinin 5’inci maddesinde yer alması bekleniyor. Madde gerekçesinde, yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı alan emekliler ile hak sahiplerine dosya bazında ödenen en düşük aylığın 2026 Ocak ödeme döneminden itibaren 20 bin TL’ye çıkarılması amaçlandı.

4 milyon 200 bin emekliyi doğrudan etkileyecek

Yaklaşık 4 milyon 917 bin emeklinin doğrudan yararlanacağı düzenlemenin, aileleriyle birlikte 16 milyon kişiyi etkilemesi öngörülüyor. Etki analizine göre artışın hazineye ek maliyetinin 69 milyar lira olacağı hesaplandı.

Abdullah Güler'den ilk açıklama

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, düzenlemenin ayrıntılarını TBMM'de yaptığı basın toplantısı ile kamuoyu ile paylaştı.

Güler, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarının 2026 Ocak ayı itibarıyla 6 aylık TÜFE oranı esas alınarak yüzde 12,19 artırılacağını, memur emeklilerinde ise enflasyon farkı ve toplu sözleşme hükümleri doğrultusunda toplam artış oranının yüzde 18,60 olacağını açıkladı.

"20 TL ocak ayından itibaren geçerli olacak"

En düşük emekli aylığına ilişkin kararın gerekçesini açıklayan Güler, "Halen 16 bin 881 lira olarak ödenen en düşük emekli aylığı, yalnızca enflasyon artışıyla sınırlı kalmayacaktır. Sosyal devlet ilkesinin bir gereği olarak 2026 Ocak döneminden itibaren en düşük emekli aylığı 20 bin TL olarak uygulanacaktır" diye konuştu.

Yeni düzenlemeyle birlikte 20 bin liralık en düşük aylıktan yararlanacak emekli sayısının 4 milyon 917 bine çıkacağını aktaran Güler, artışın 6 aylık dönemde Hazine’ye yaklaşık 69,5 milyar liralık ek maliyet oluşturacağını belirterek, "Bu tutar SGK’ye Hazine tarafından aktarılacaktır. Esas hedefimiz bütçe disiplinini bozmadan, dezenflasyon süreci ve enflasyonla mücadeleye zarar vermeden bu düzenlemeyi hayata geçirmektir" dedi.