En düşük emekli aylığı 2025'te ne kadar olacak? Kök maaş sorunu çözülmezse tablo vahim!

Türkiye'de en düşük emekli aylığı alan 4 milyon civarında kişi bulunuyor. En düşük emekli aylığı ise Temmuz 2024'te 100 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltilmişti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) kasım ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla en düşük emekli aylığı alanlar maaşlarına ne kadar zam geleceğini araştırmaya başladı.

TÜİK'e göre kasım enflayonu yüzde 2,44 oldu. Kasım itibarıyla kümülatif olarak emeklinin hak ettiği beş aylık zam oranı yüzde 14,56'ya çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TMCB) 2024 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 44. Ancak bu oranın tutması için aralık ayı enflasyonunun yüzde 0,077 çıkması gerekiyor.

Aralık enflasyonunun bu seviye gelme ihtimali düşük. Aralık ayında aylık enflasyonun yüzde 2 gelmesi halinde yıllık enflasyon yüzde 45,77 olacak.

Bu da emekli zamlarının yüzde 15,44'ün az da olsa üzerine çıkması anlamına gelecek.

Peki en düşük emekli aylığı alanların maaşlarına ne kadar zam gelecek?

Bu konuda kök maaş sorunu bulunuyor. Halihazırda 7 bin ila 10 bin lira arasında değişen kök aylıklar, devlet desteğiyle 12 bin 500 liraya tamamlanıyor.

Kök aylık sorununa çözüm bekleniyor

Kök aylıkları 10 bin 700 liranın altında olan emekliler, 2025 yılı için zam alsalar dahi mevcut maaş seviyelerini aşamayabilir.

Ancak ekonomi yönetiminin geçmişte olduğu gibi bir düzenleme yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Buna göre; en düşük emekli aylığına yüzde en az yüzde 15 zam gelmesi bekleniyor. Bu orandaki bir zam en düşük emekli aylığına 1875 lira zam gelmesi anlamına gelecek.

Bu tablodada en düşük emekli aylığı 14 bin 375 liraya yükselecek. Hükümetin refah payı eklemesiyle en düşük emekli aylığının 15 bin lira üzerine çıkması gündemde...