En düşük emekli aylığı için kritik zirve: İtici güç belli oldu! İki rakam masada…

En düşük emekli aylığı Ocak 2024’ten bu yana 10 bin lira olarak uygulanıyor. Kök maaşı 7 bin 500 lira olan bir emeklinin eline de yasa gereği 10 bin lira geçiyor. SSK (4a) ve Bağkur (4b) emeklisi milyonlarca vatandaş Temmuz ayında altı aylık enflasyon farkı kadar zam alacak. Altı aylık enflasyon farkı ise Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre yüzde 24,73.

SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşı temmuz ayında yüzde 24,73 zamlı yatacak. Ancak altı aylık enflasyon farkı kök maaş üzerinden hesaplandığı için yaklaşık 1,7 milyon emekli enflasyon farkın rağmen 10 bin liraya almaya devam edecek. Örneğin kök maaşı maaşı 7 bin 500 lira olan bir emeklinin maaşı normalde 9 bin 354 lira 75 kuruşa yükselecek. Ancak en düşük emekli aylığı 10 bin lira olduğu için bu emeklinin hesabına 10 bin lira yatacak.

AK Parti Sözcüsü Çelik de teyit etti

İşte bu sorunun çözümü için hükümet harekete geçti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de son MYK öncesi yaptığı açıklamada, konuya ilişkin çalışma yürütüldüğünü teyit etmişti. Hükümeti en düşük emekli aylığı için harekete geçiren gücün AK Parti milletvekilleri olduğu ortaya çıktı.

AK Parti kaynakları ve ilgili bakanlıklar da bu en düşük emekli aylığına ilişkin sorulara “yeni bir adım atılmayacağı” şeklinde yanıt veriyordu. Ancak, AK Parti milletvekillerinin, temmuzda yapılacak zamlara rağmen en az 1,7 milyon emeklinin maaşının yine 10 bin lirada kalacağını dikkate alarak parti yönetimine yeni bir adım atılması için yoğun baskı yaptıkları öğrenildi.

Vekiller baskıyı artırınca...

Türkiye gazetesinin haberine göre; AK Parti milletvekilleri, TBMM kapandıktan sonra seçim bölgelerinde yapacakları çalışmalarda sıkıntı yaşayacaklarını söyledi ve sahada sürekli emeklilerin serzenişleri ile karşı karşıya kaldıklarını iletti.

AK Parti yönetimi milletvekillerinin baskısı artınca, konuyu bir kez daha Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a iletti. Bunun üzerine konu ilk olarak geçen hafta yapılan kabine toplantısında gündeme geldi. Işıkhan, en düşük emekli aylıklarının artırılması konusunda üç ayrı alternatif içeren bir sunum yaptı.

İki rakam üzerinde duruluyor

Cumhurbaşkanı bunun üzerine Bakan Şimşek ile Çalışma Bakanı Işıkhan’ın bir araya gelerek bütçe dengelerini sarsmadan ve Orta Vadeli Plandaki hedeflere uygun bir çalışma yapılması talimatını verdi. İki bakan dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığına bir araya geldi.

Alternatifli formüllerle ilgili etki analizleri yapıldı. En düşük emekli aylığının 12 bin veya 12 bin 500 lira olması üzerinde duruldu. Bu konuda, bugün yapılacak son değerlendirmeden sonra, AK Parti grubu devreye girecek.

Torba yasalardan birine eklenebilir

En düşük emekli aylıklarının artırılmasına ilişkin düzenleme ya torba yasalardan birine eklenecek, ya da ayrı bir teklif olarak gündeme getirilecek. AK Parti kaynakları, maaş artışlarına ilişkin düzenlemenin emekli aylıkları ödeme takvimine yetiştirmek istediklerini kaydetti. Bu kapsamda, yasanın önümüzdeki hafta içinde yasalaşabileceği belirtiliyor.