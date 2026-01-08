En düşük emekli aylığı kaç lira olacak? İşte konuşulan rakam

En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin düzenlemeyi de içeren yaklaşık 15 maddelik kanun teklifinin hazırlıkları tamamlandı. AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında teklifi yarın TBMM Başkanlığına sunacak.

Ankara kulislerinden edinilen bilgiye göre, söz konusu düzenleme kapsamında en düşük emekli aylığı 20 bin TL’ye yükselecek. Gazeteci Fatih Atik’in aktardığı bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla hazırlanan düzenlemenin, emeklilerin alım gücünü artırmayı hedeflediği ifade ediliyor.

Teklif yasalaşırsa, artıştan 4 milyon 692 bin emekli faydalanacak. En düşük emekli aylığındaki ilave artışın bütçeye maliyetinin yaklaşık 70 milyar TL olması bekleniyor.

Kanun teklifinin Meclis’teki görüşmelerinin ardından kısa süre içinde yasalaşması öngörülüyor.