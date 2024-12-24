  1. Dünya Gazetesi
  2. Ekonomi
  3. En düşük emekli aylığı ne kadar olacak? Asgari ücreti bilen Özgür Erdursun net rakam verdi
Takip Et

En düşük emekli aylığı ne kadar olacak? Asgari ücreti bilen Özgür Erdursun net rakam verdi

Asgari ücrette nokta atışı yapan sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun en düşük emekli aylıklarına ilişkin net rakam verdi. Erdursun emeklilere refah payıyla birlikte yüzde 25 zam verileceği tahminini paylaşırken, en düşük emekli aylığının ise 15 bin liraya yükseltileceğini tahmi netti. 

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, 22 bin 104 lira olarak açıklanan 2025 asgari ücretine ilişkin en doğru tahmini yapan isimler arasında yer aldı.

Asgari ücretin 22-23 bin lira civarında olacağını tahmin eden Erdursun, en düşk emekli aylığına ilişkin de net bir tahmin yaptı.

Erdursun X (Twitter) hesabından paylaştığı mesajda en düşük emekli aylığının 15 bin liraya yükseltileceği öngörüsünde bulundu.

Erdursun emekli aylıklarına ise refah payıyla birlikte yüzde 25 zam yapılacağını ifade etti. 

En düşük emekli aylığı Temmuz 2024'ten bu yana 12 bin 500 lira olarak uygulanıyor. En düşük emekli aylığının 15 bin liraya çıkarılması yüzde 20 artışa karşılık geliyor.

Son Dakika: Asgari ücreti bilen Özgür Erdursun'dan emekli zammı tahminiSon Dakika: Asgari ücreti bilen Özgür Erdursun'dan emekli zammı tahminiEkonomi
Asgari Ücrette Son Dakika: Bakan Işıkhan açıkladı! 2025 asgari ücreti belli olduAsgari Ücrette Son Dakika: Bakan Işıkhan açıkladı! 2025 asgari ücreti belli olduGündem

 

 