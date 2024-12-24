En düşük emekli aylığı ne kadar olacak? Asgari ücreti bilen Özgür Erdursun net rakam verdi
Asgari ücrette nokta atışı yapan sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun en düşük emekli aylıklarına ilişkin net rakam verdi. Erdursun emeklilere refah payıyla birlikte yüzde 25 zam verileceği tahminini paylaşırken, en düşük emekli aylığının ise 15 bin liraya yükseltileceğini tahmi netti.
Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, 22 bin 104 lira olarak açıklanan 2025 asgari ücretine ilişkin en doğru tahmini yapan isimler arasında yer aldı.
Asgari ücretin 22-23 bin lira civarında olacağını tahmin eden Erdursun, en düşk emekli aylığına ilişkin de net bir tahmin yaptı.
En düşük emekli aylığı da 15.000₺ olur.— Özgür Erdursun (@ozgurerdursun) December 24, 2024
Erdursun X (Twitter) hesabından paylaştığı mesajda en düşük emekli aylığının 15 bin liraya yükseltileceği öngörüsünde bulundu.
Erdursun emekli aylıklarına ise refah payıyla birlikte yüzde 25 zam yapılacağını ifade etti.
En düşük emekli aylığı Temmuz 2024'ten bu yana 12 bin 500 lira olarak uygulanıyor. En düşük emekli aylığının 15 bin liraya çıkarılması yüzde 20 artışa karşılık geliyor.