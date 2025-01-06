En düşük emekli aylığı ne kadar olacak? iki formül öne çıkıyor

Memur ve memur emeklisi her yıl toplu sözleşmeye ek 6 aylık enflasyon farkı alırken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise 6 aylık enflasyon oranında zam alıyor. Enflasyon, aralıkta yüzde 1,03 olurken yıllık bazda yüzde 44,38 olarak gerçekleşti. 6 aylık enflasyon ise 15,75 oldu.

Bu verilerle birlikte, memur ve emeklinin zam oranları belli olurken 'en düşük' emekli maaşının ne kadar olacağına ilişkin tartışmalar sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ocak ayına işaret ederek en düşük emekli maaşının artırılması için bir çalışma yapılacağını söylemişti.

İki formül öne çıkıyor

Kulislerde ise iki formül üzerinde duruluyor. İlk formüle göre, en düşük emekli maaşı için zam oranı 6 aylık üzerinden hesaplanacak. Yüzde 15.75 oranında gerçekleşen 6 aylık enflasyon oranı ile en düşük emekli maaşı 14 bin 500 liraya ulaşacak. Diğer emekli maaşlarıyla oluşan zam farkı eşitlenmeyecek.

İkinci formülde ise SGK, Bağ-Kur ve memur emeklileri arasındaki zam farkının giderilmesi tartışılıyor. Bu kapsamda, yüzde 15.75'lik eşit bir zam yapılması ya da refah payı eklenerek oranının yüzde 20’ye çıkarılması değerlendiriliyor. ikinci formülde de en düşük emekli maaşı 15 bin liraya yükseliyor.

En düşük emekli aylığı 12 bin 500 lira

Ocak 2024'te 10 bin lira olan en düşük emekli aylığı Temmuz 2024'te 12 bin 500 liraya yükseltilmişti.

Gözler EKK toplantısında

Bakanı Işıkhan da ocak ayındaki Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısına işaret ederek 'En düşük emekli aylığının artırılması için bir çalışma olabilir' demişti.

Refah payı ne kadar olacak?

Öte yandan asgari ücret tahminleri doğru çıkan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, memur ve memur emeklisine yüzde 12, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 17 zam yapılacağını öngörmüş, memur zammında bu oranın refah payı da yükseltilerek yüzde 25'e çıkacağını söylemişti.

'Emekliye de yüzde 10-15'

Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) Başkanı Prof. Dr. Veysel Ulusoy ise sosyal medya hesabından memur, emekli ve işçi için zam tahminini paylaşmış, "Memur, işçi ve emekliye de yüzde 10-15 verecekler" demişti.