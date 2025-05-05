Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; enflasyon nisanda yüzde 3 yükseldi. Yıllık enflayon ise yüzde 37,86'ya geriledi.

TÜİK verilerine göre; dört aylık enflasyon farkı yüzde 12,29 oldu. Bu fark SSK (4a) ve Bağ-Kur (4b) emeklisinin maaşına temmuz ayında yapılacak zamma doğrudan yansıyacak.

Memur ve memur emeklisi için ise dört ayın sonunda oluşan fark yüzde 13,36 olarak hesaplandı.

En düşük emekli aylığı ne kadar olur?

İsabetli tahminleriyle tanınan sosyal güvenlik uzmanı ve Dünya gazetesi yazarı Özgür Erdursun, altı aylık enflasyon farkının yüzde 17-18 civarında olacağı öngörüsünü paylaştı.

Memur ve memur emkelisi için ise farkın yüzde 15-16 civarında geleceğini ifade eden Erdursun, ayrıca bir iyileştirme yapılmaması durumunda en düşük emekli aylığının 17 bin ile 17 bin 250 lira arasında olacağını yazdı.