En düşük emekli aylığı ne kadar olacak? Refah payı gelecek mi? Cevdet Yılmaz tarih verdi

Milyonlarca SSK (4a), Bağ-Kur (4b) ve Emekli Sandığı (4c) emeklisi ile görevdeki memurların maaş zamları belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) dün açıkladığı Aralık 2024’e ilişkin enflasyon verileriyle emeklinin ve memurun merakı büyük oradan giderildi.

TÜİK’e göre aralık ayında enflasyon (TÜFE) yüzde 1,03 oldu. Yıllık bazda enflasyon ise yüzde 44,38 olarak ölçüldü.

Emekli ve memur maaş zamları için belirleyici olan altı aylık enflasyon da böylece kesinleşmiş oldu. Altı aylık enflasyon farklı yüzde 15,75 olarak hesaplandı.

SSK (4a), Bağ-Kur (4b) emeklisi altı aylık enflasyon farkını doğrudan zam olarak alacak. Memur ve memur emeklileri ise 2024’ün ikinci altı ayında, yani Temmuz-Aralık dönemi için yüzde 10’u aşan enflasyon farkı ile birlikte 7. Toplu Sözleşme’den kaynaklanan ve Ocak-Haziran dönemi için yüzde 6 zam alacak.

Emekliye refah payı verilecek mi?

Memur ve memur emeklisi için altı aylık enflasyon farkı yüzde 5,23 çıktı. Yüzde 6’lık toplu sözleşme zammı da eklendiğinde memur ve memur emeklisinin maaş zammı yüzde 11,54 olacak.

Bu noktada özetlemek gerekirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2025’in ilk yarısında alacağı zam arasında 4,21 puanlık bir fark oluştu.

Şimdi gözler ekonomi yönetimine çevrilmiş durumda… Milyonlarca emekli zam farkının kapatılıp kapatılmayacağını ve refah payı verilip verilmeyeceğini merak ediyor.

Asgari ücret artışının yüzde 30 olması, emekli ve memur zammının bu oranın oldukça altında kalması da beklentileri artıran bir faktör olarak öne çıkıyor.

Cevdet Yılmaz’dan ‘düzenleme’ mesajı, tarih verdi

Fakat Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, asgari ücret artışı ile emekli ve memur zammının mukayese edilemeyeceğini vurguladı.

Yılmaz, asgari ücretin yılda bir kez artırıldığını, emekli ve memur maaşlarına ise yılda iki kez zam yapıldığını hatırlattı.

Cevdet Yılmaz tam bu noktada Temmuz 2024’ten bu yana en düşük emekli aylığına ilişkin düzenleme yapılacağını duyurdu.

Dünya Gazetesi Yayın Koordinatörü Ece Ceyhun’un haberine göre; Yılmaz, konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

* Bugün geldiğimiz noktada 12 bin 500 liraya çıkmış durumda kök ücretleri daha düşük olan oldukça önemli sayıda emeklimiz bundan istifade ediyor, kök ücretinden daha yüksek bir emekli ücreti almış oluyor, yani primiyle bağlantılı kök ücretinden daha yüksek bir emekli maaşı almış oluyor. Bunu kanunla ancak değiştirebiliyorsunuz, bu normal sistemden gelen bir şey olmadığı için, kanunla gelen bir yapı olduğu için ancak kanunla düzenlenerek yine sağlanabilir.

* Bu konuda bir çalışma yapacağız, yani burada diğer ücretler artarken asgariyi olduğu gibi tutmanın doğru olmadığını düşünüyoruz, bir çalışma yapacağız ve bir kanuni düzenleme muhtemelen gündeme gelecek. Tabii hükümetimiz bunu nihai karara Cumhurbaşkanımız tamamladıktan sonra grubumuzla kanun çalışmasını gündeme taşıyacağız. Ocak ayı içinde bu gerçekleşecektir diye düşünüyorum.

En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?

En düşük emekli aylığı Temmuz 2024’ten bu yana net 12 bin 500 lira olarak uygulanıyor. Örneğin kök maaşı 11 bin lira olan bir emeklinin hesabına her ay 12 bin 500 lira yatıyor.

Bu kapsamdaki emekli sayısı ise 3,5 milyon olarak açıklandı.

Şimdi 6 aylık enflasyon farkının yansıtılması halinde en düşük emekli aylığına 1968 lira 75 kuruş zam gelecek. En düşük emekli aylığı da 2025’in ilk yarısında 14 bin 468 lira 75 kuruşa yükselecek.

Ancak beklenti en düşük emekli aylığının 15 bin lira bandına çekilmesi. Sosyal Güvenlik uzmanı ve Dünya Gazetesi yazarı Özgür Erdursun da bu beklentiyi paylaşan isimler arasında yer alıyor.

Emekliye refah payı verilecek mi?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın açıklamaları emekliye refah payı verilip verilmeyeceğine dair net bir açıklama yapmadı.

Ancak yine beklenti bir refah payının gelmesi yönünde… 2025 asgari ücretini nokta atışı bilen Özgür Erdursun, emekliye refah payıyla birlikte yüzde 20 zam verileceği kanaatinde. Hatta tepkilerin artması halinde emekli zammının yüzde 25’e bile çıkarabileceğini düşünüyor.

Özgür Erdursun ayrıca emekli maaş zamları arasında ortaya çıkan farkın da kapatılabileceğini düşünüyor.

Fakat şunu hatırlatmakta fayda var: Temmuz 2024’te emekliler arasında oluşan farkın kapatılmasına yönelik bir karar alınmamıştı.

En düşük memur ve memur emeklisi aylığı ne kadar oldu?

Yukarıda bahsettiğimiz gibi memur ve memur emekli zam hesaplaması SSK ve Bağ-Kur emeklisinden farklı. Memur ve memur emeklisinin Ocak 2025 zammı yüzde 11,54 olacak.

Bu oran üzerinden yapılan hesaplamaya göre; aile yardımı ödeneği dâhil en düşük memur maaşı 39 bin 177 liradan 43 bin 726 liraya, en düşük memur emekli aylığı da 17 bin 587 liradan 19 bin 617 liraya çıktı.

Emekli aylığında kök maaş sorunu nedir?

Emekli aylığında kök maaş sorununu kısaca şöyle açıklamak mümkün. Türkiye'de yasa gereği 12 bin 500 liranın altında bir emekli maaşı yok.

Örneğin kök maaşı 10 bin lira olan bir emeklinin hesabına da 12 bin 500 lira geçiyor. Aradaki fark Hazine tarafından kapatılıyor.

Gelelim Ocak 2025 itibarıyla kök maaş sorununun ne anlamana geldiğine... Kök maşı 10 bin 800 lira altında olan bir emekli üzerinden gidersek...

Yüzde 15,75'lik enflasyon farkı kök maaş üzerine ekleneceği için bu durumdaki bir emeklinin maaş zammı 1700 lira altında olacak ve eline geçecek toplam ücret yine 12 bin 500 lira olacak.

Peki kök maaş sorunu çözülecek mi?

Kök maaş sorunun çözüleceği bizzat Cevdet Yılmaz tarafından açıklanmış oldu.

Yılmaz, diğer ücretler artarken en düşük emekli aylığının artmamasının doğru olmayacağını düşündüklerini duyurdu.

Hangi memur ne kadar maaş alacak?

Peki görevdeki memurlar ne kadar maaş alacak? Öğretmen, polis memur, doktor, hemşire maaşları 2025 yılının ilk altı ayında ne kadar olacak?

Bölgesel ödemeler, ek ders ve vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi, yabancı dil tazminatı gibi ödemeler olmaksızın, yalnızca aile ve çocuk yardımı ödeneği dahil edilerek yapılan hesaplamaya göre; Ocak-Haziran 2025 dönemi memur maaşları şöyle olacak.

Şube Müdürü (Üniversite Mezunu): 66 bin 358 lira

Memur (Üniversite Mezunu): 45 bin 555 lira

Uzman Öğretmen: 58 bin 663 lira

Öğretmen: 52 bin 935 lira

Başkomiser: 64 bin 481 lira

Polis Memuru: 58 bin 938 lira

Uzman Doktor: 109 bin 154 lira

Hemşire (Üniversite Mezunu): 53 bin 465 lira

Mühendis: 67 bin 691 lira

Teknisyen (Lise Mezunu): 47 bin 224 lira

Profesör: 96 bin 374 lira

Araştırma Görevlisi: 63 bin 877 lira

Vaiz: 55 bin 332 lira

Avukat: 63 bin 637 lira