En düşük emekli aylığı ocak ayına yetişir mi? İşte ödeme takvimi
2025'in ilk yarısında geçerli olacak en düşük emekli maaşının 14 bin 469 TL olarak açıklanmasının ardından zamlı emekli maaşlarının ne zaman hesaplara yatacağı merak konusu oldu. Yasal düzenlemeler ayın 17'sine kadar tamamlanırsa SSK ve Bağkur emeklileri zamlı maaşlarını ocak ayında alabiliyor. Ancak, yasal sürecin ocak ayının 17'sine kadar yetişmemesi durumunda ocak ayına ait emekli maaşları ödemelerinde bir kayıp yaşanmayacak.
2025'in ilk yarısına ait en düşük emekli aylığı belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamasına göre, SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı yüzde 15,75 artırılarak 14 bin 469 liraya yükseltildi. Güncellenen emekli maaşı ödemelerinin ne zaman yapılacağı ise merak konusu oldu.
Ödeme takvimi nasıl belirleniyor?
Memur ve memur emeklileri her ayın ilk haftasında, SSK, Bağkur emeklisi ise ayın 17’si ile 26’sı arasında maaş alıyor. SSK, Bağkur emeklisi emekli maaşlarını ayın 17'sinden itibaren aldığı için yasal prosedürlerin 17'sine kadar tamamlanması gerekli.
Taban aylık 14 bin 469 TL sadece SSK, Bağkur emeklileri için geçerli. Ancak, taban aylıkta açıklanan bu değişimin maaşlara yansıması için yasal bir süreç gerekiyor.
Konu Meclis'e taşınacak
Meclis'te zaten var olan torba yasaya eklenti olarak konu Meclis'e taşınacak.
Meclis Plan ve Bütçe Kurulu, Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilip devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gidip imza altına alınması ile Resmi Gazete’de yürürlüğe girecek.
Bu sürecin de yaklaşık 10-15 süreceği tahmin ediliyor. Bu sebeple ayın 17'sine kadar süreç tamamlanmayabilir. Ancak, bu durumda ocak maaşlarında kayıp yaşanmayacak.