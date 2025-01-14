En düşük emekli aylığı ve asgari ücret desteği artışının maliyeti ne kadar?

En düşük emekli aylığı artışıyla birlikte yaklaşık 3 milyon 800 bin emekli, zamlı aylıklarını Meclis’teki düzenlemenin kabul edilmesinin ardından alacak.

2025 yılı için 1000 liraya çıkarıldı

2024 yılında 12 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı, 2025'te 14 bin 469 liraya yükselecek. Bunun maliyeti ise 47,7 milyar lira olarak hesaplandı.Asgari ücret desteğinde de bir artış yapılacak. Geçen yıl 700 lira olan destek, 2025 yılı için 1000 liraya çıkarıldı.

Bu destek, İşsizlik Sigorta Fonu’ndan karşılanacak

Yaklaşık 1,5 milyon işletmenin yararlanacağı bu desteğin toplam maliyeti 63,13 milyar lira olacak. Bu destek, İşsizlik Sigorta Fonu’ndan karşılanacak. Geçen yıl, asgari ücret desteği için 38 milyar liranın üzerinde bir ödeme yapılmıştı.