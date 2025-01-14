En düşük emekli aylığı ve asgari ücret desteği artışının maliyeti ne kadar?
Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu, yarın en düşük emekli aylığı ve asgari ücret desteğinde yapılacak artışlara ilişkin yasa teklifini görüşecek. 2025 yılı itibarıyla en düşük emekli aylığı 14 bin 469 liraya çıkarken, bunun maliyeti 47,7 milyar lira olarak hesaplandı. Asgari ücret desteği ise 1000 liraya çıkarıldı ve toplam maliyet 63,13 milyar lira olarak belirlendi.
En düşük emekli aylığı artışıyla birlikte yaklaşık 3 milyon 800 bin emekli, zamlı aylıklarını Meclis’teki düzenlemenin kabul edilmesinin ardından alacak.
2025 yılı için 1000 liraya çıkarıldı
2024 yılında 12 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı, 2025'te 14 bin 469 liraya yükselecek. Bunun maliyeti ise 47,7 milyar lira olarak hesaplandı.Asgari ücret desteğinde de bir artış yapılacak. Geçen yıl 700 lira olan destek, 2025 yılı için 1000 liraya çıkarıldı.
Bu destek, İşsizlik Sigorta Fonu’ndan karşılanacak
Yaklaşık 1,5 milyon işletmenin yararlanacağı bu desteğin toplam maliyeti 63,13 milyar lira olacak. Bu destek, İşsizlik Sigorta Fonu’ndan karşılanacak. Geçen yıl, asgari ücret desteği için 38 milyar liranın üzerinde bir ödeme yapılmıştı.