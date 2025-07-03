AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, milyonlarca emekliyi ilgilendiren en düşük emekli maaşına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Güler, en düşük emekli maaşına yüzde 16.67’lik enflasyon artış oranı kapsamında artış yapılacağını belirterek, yeni tutarın 16 bin 881 liraya yükseleceğini duyurdu. Yapılacak düzenlemenin ardından, zamlı emekli maaşlarının Temmuz ayından itibaren emeklilerin hesaplarına yatırılması bekleniyor.

Güler açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

• Şu anda 5510 sayılı kanunumuzun ek 19. Maddesinin birinci fıkrasında yer alan şu anda uygulanmakta olan 14 bin 469 TL en düşük emekli maaş aylığı TÜİK verileri açısından yüzde 16.67 SSK ve Bağkur TÜFE artış oranını dikkate alarak 16 bin 881 TL’ye yükseltmiş bulunuyoruz.

• Bu önerge değişikliği ile Plan ve Bütçe Komisyonu’muzda inşallah bu gerçekleşmiş olacak. Önümüzdeki hafta Genel Kurul çalışmaları ile beraber bu rakam kanunlaşmış olacak.

• SSK-Bağkur TÜFE artış oranı dikkate alınarak 14 bin 469 TL yüzde 16.67’lik enflasyon artış oranı kapsamında 16 bin 881 TL’ye yükseltilmiştir.

• 2025 Ocak ayı itibarıyla biz 14 bin 469 TL’ye yükseltilen en düşük emekli aylığı o tarih itibarıyla 16 milyon 500 bin civarında olan emekli sayımızda 3 milyon 716 bin civarında bir emeklimizi ilgilendiriyordu.

• Şimdi gerçekleştireceğimiz bu artışla bu oran 2025 Temmuz ayından itibaren 4 milyon 11 bin kişiye çıkıyor. Yaklaşık 300 bin civarında emeklimizi bu sistem dahilinde yine Hazine’den karşılanacak şekilde en düşük aylığı içerisinde desteklemiş olacağız.