En düşük emekli aylığında kök maaş tehlikesi! Özgür Erdursun riski yazdı, beklentisini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaştı.

Bu gelişmeyle birlikte milyonlarca emekli ile memurun 2025'in ilk altı ayı için maaşlarına yansıyan zam oranı belli oldu.

SSK (4a), Bağ-Kur (4b) ve Emekli Sandığı (4c) emeklileri ile memurların zam oranı netleşti.

Buna göre; SSK ve Bağ-Kur emeklileri altı aylık enflasyon farkı olan yüzde 15,75'i doğrudan zam olarak alacak.

Devlet memurları ile memur emeklilerinin zam oranı ise toplu sözleşme ve enflayon farkıyla birlikte yüzde 11,54 oldu.

En düşük emekli aylığı ne kadar oldu?

Bu veriler ışığında Temmuz 2024'ten bu yana 12 bin 500 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığının en az yüzde 15,75 oranında artması bekleniyor.

Yüzde 15,75'lik artış gerçekleşirse en düşük emekli aylığına 1968 lira 75 kuruş zam gelecek. Ve en düşük emekli maaşı Ocak-Haziran 2025 döneminde 14 bin 468 liraya yükselecek.

En düşük emekli maaşında kök maaş problemi

Ancak en düşük emekli aylığında kök maaş sorunu bulunuyor. Kök maaşı 12 bin 500 liranın altında olan emeklilerin eline yapılan düzenleme sayesinde bu rakam geçiyordu.

Yeni yılla birlikte kök maaşı 10 bin 800 liranın altında olanlar yüzde 15,75'lik enflasyon farkına rağmen, bir yasal düzenleme çıkarılmazsa, 2025'te zam alamayabilir.

Özgür Erdursun'dan dikkat çeken mesaj

Sosyal güvenlik uzmanı ve Dünya gazetesi yazarı Özgür Erdursun X (Twitter) hesabından kök maaş tehlikesine dikkat çekti.

En düşük kök aylığı 10.800₺’ye kadar olanlar %15.75 oranında fark alsa dahi emekli aylığı 12.500₺’de kalır. En düşük emekli aylığınada düzenleme yapılarak 15.000₺’ye tamamlanır diye düşünüyorum. Bu düzenleme bu aya yetişmez ise yaklaşık 3-3.5 milyon kişi Ocak ayında zam… — Özgür Erdursun (@ozgurerdursun) January 3, 2025

Erdursun, kök aylığı 10 bin 800 lira altında olanlar için yeni yılda zam alamama riski bulunduğunu anımsatırken beklentisini de açıkladı.

Erdursun'a göre; en düşük emekli aylığı 15 bin liraya tamamlanacak.

Erdursun, en düşük emekli aylığında kök maaş düzenlemesi bu aya yetişmezse yaklaşık 3,5 milyon emeklinin ocak ayında 12 bin 500 lira aylık alacağını yazdı.

Ancak düzenlemeyle birlikte en düşük emekli aylığında kök maaş sorunu çözülürse ki beklenti bu yönde ocak ayı maaş farkı şubat ayında hesaplara geçecek.