En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olurken, milyonları ilgilendiren değişiklik 'son dakika' geçti

TBMM Genel Kurulu’nda dün gece kabul edilen kanunla en düşük emekli aylığı 10 bin TL’den 12 bin 500 TL’ye çıkarıldı. HaberTürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre; kanunun TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmeleri sırasında kritik son dakika değişiklikleri yapıldı. Kamu görevlilerine her ay 707 gösterge karşılığı toplu sözleşme ikramiyesi ödenecek. Bugünkü karşılığı 641,81 TL olan ikramiyeden sendika üyesi olan tüm kamu görevlileri yararlanacak.

Kamu görevlilerine verilen toplu sözleşme ikramiyesinden yararlanma koşulunu hizmet kolunda yüzde 1 barajını aşan sendikalarla sınırlayan toplu sözleşme hükmü Danıştay tarafından iptal edilince kanun çıkarılarak, baraj koşulu da yüzde 2’ye yükseltilmişti. Ancak Anayasa Mahkemesi ocak ayında verdiği kararla, düzenlemeyi Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti.

Genel Kurul'da değişiklik yapıldı

Kanun teklifinin Plan Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmeleri sırasında yüzde 1 barajını aşan sendika üyesi memurlara toplu sözleşme ikramiyesi ödenmesine ilişkin madde eklendi. Muhalefetin itirazları üzerine Genel Kurul’da değişiklik yapıldı. Buna göre, halen yürürlükte bulunan toplu sözleşme ile belirlenen 707 gösterge karşılığı ikramiyeden sendika üyesi olan tüm memurlar yararlanacak. Sadece sendika üyesi olmayan memurlar ikramiyeden yararlanamayacak.

Kanunun Resmi Gazete’de yayımını izleyen tarihten itibaren sendika üyesi tüm memurlara 2024 yılı için her ay 641,81 TL ödeme yapılacak.