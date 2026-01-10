En düşük emekli maaşı 20 bin TL’ye yükseliyor

Nagihan KALSIN

16 bin 881 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığı, Ocak 2026 itibarıyla yüzde 18,48 oranında artırılarak 20 bin liraya yükseltildi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, düzenlemenin sosyal devlet ilkesinin bir gereği olduğunun altını çizerek, bütçe disiplininden taviz verilmeden hazırlandığını vurguladı.

SSK ve Bağ-Kur'lu için %12,19 zam

Teklif kapsamında SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları Ocak 2026’dan itibaren yüzde 12,19 oranında artırılacak. Memur emekli aylıkları ise yüzde 6,85 enflasyon farkı dahil olmak üzere toplam yüzde 18,60 oranında zamlanacak. Teklifte en kritik düzenleme ise en düşük emekli aylığına ilişkin oldu.

En düşük emekli maaşı 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 12,19'un üzerinde bir artışla yüzde 18,48 oranında zam yapılarak 20 bin liraya çıkarıldı. Yapılan artıştan SSK ve Bağ-Kur kapsamında yaklaşık 4 milyon 917 bin emekli yararlanacak. En düşük aylık ile oluşan fark, Hazine tarafından karşılanacak. Düzenlemenin bütçeye etkisinin 6 aylık dönem için yaklaşık 69,5 milyar lira olacağı tahmin ediliyor. Söz konusu tutar, Hazine'den Sosyal Güvenlik Kurumu'na aktarılacak.

İşverene asgari ücret desteği 1.270 lira

Torba teklifte istihdama yönelik bir düzenleme de bulunuyor. İstihdamı korumak ve işveren maliyetlerini azaltmak amacıyla asgari ücret desteğinin 2026 yılında da günlük 42,33 TL olarak sürdürülmesi kararlaştırıldı. Asgari ücret işveren desteği 2026 yılı için 1 Ocak'tan itibaren 1.000 liradan 1.270 liraya yükseltildi.

Yapı güvenliği ve tapuda yeni düzenleme

Abdullah Güler, Tapu Kanunu ve 375 sayılı KHK’de değişiklik öngören teklifte yapı güvenliğine yönelik önemli düzenlemeler bulunduğunu söyledi. Güler, beton tedarik sürecinin elektronik ortamda takip edileceğini, ruhsatsız yapılara beton temin edenlere caydırıcı idari yaptırımlar uygulanacağını belirtti.

Yetkili değerleme kuruluşlarının hazırladığı raporların Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne elektronik ortamda gönderilmesinin zorunlu hale geleceğini ifade eden Güler, site ve apartman aidatlarında keyfi uygulamaların önüne geçileceğini, aidat artışlarının kat malikleri genel kuruluna bırakılacağını kaydetti. Kooperatiflere ilişkin düzenlemeyle de, kesin maliyet hesabı yapılmadan tapu devrinin önleneceğini belirten Güler, “Bu sayede ileride doğabilecek mülkiyet ve hukuki sorunları engellemiş olacağız” dedi.