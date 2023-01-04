En düşük emekli maaşı 4 bin 375 TL

Açıklanan yüzde 25’lik zam ile en düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan 11 bin 396 liraya yükseldi. Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla yeni yılda memur ve emeklilerin aylık ve ücretlerine yapılan zamlar belli oldu. Ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 8 artış öngörülmüştü.

2022 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon TÜİK verilerine göre yüzde 15,4 oldu. Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 8,48 artışla kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde, bu aydan geçerli olmak üzere, toplam yüzde 16,48, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise gerçekleşen enflasyona bağlı olarak yüzde 15,4 artış sağlanacak. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı gibi bu oranlar, yüzde 25 olarak uygulanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İnşallah önümüzdeki aylarda enflasyondaki düşüş seyrinin devam edeceğini hep birlikte göreceğiz. Hedefimiz, bu yıl enflasyonun üzerindeki köpüğü tamamen alıp önümüzdeki yıldan itibaren meseleyi ülkemizin gündeminden tümüyle çıkarmaktır” dedi.

En düşük memur maaşı 7 bin 597 TL

Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan 11 bin 396 liraya, en düşük memur emekli aylığı 6 bin 78 liradan 7 bin 597 liraya yükseldi.