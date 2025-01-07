En düşük emekli maaşı açıklandı: SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar maaş alacak?

2025'in ilk yarısına ait en düşük emekli aylığı yüzde 15,75 artırılarak 14 bin 469 TL olarak açıklanmasının ardından emekliler, aylık maaşlarının ne kadar olacağını hesaplamaya başladı.

12 bin 500 TL, 13 bin TL, 13 bin 500 TL, 14 bin TL ve 15 bin TL emekli maaşı alan SSK ve Bağkurlu yeni zamlı maaşlarının ne kadar olacağı belli oldu.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 15,75, memur zammı ise yüzde 11,54 oldu.

Böylece, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları 14 bin 469 oldu. Memur emeklisinin taban aylığı ise 19 bin 617 TL oldu.

Ek ödeme dahil yüzde 15,75 oranında artırıldıktan sonra kök aylıkların 14.469 TL’nin altında kalması halinde aradaki fark hazine tarafından karşılanarak ödenecek.

Zamlı emekli maaşları

SSK ve Bağ-Kur emeklilerin zamlı maaşları şöyle oldu:

- 12 bin 500 TL alanlar 14 bin 469 TL

- 12 bin 600 TL alanlar 14 bin 585 TL

- 13 bin TL alanlar 15 bin 48 TL

- 13 bin 500 TL alanlar 15 bin 626 TL

- 15 bin TL alanlar 17 bin 363 TL

15 bin 500 TL alanlar 17bin 941 TL

16 bin TL alanlar 18 bin 520 TL alacak.

18 bin TL ve üstü alanlar ne kadar alacak?

18 bin TL ve üstü alan emeklilerin zamla birlikte maaşları şöyle olacak:

- 18 bin TL alanlar 20 bin 835 TL

- 19 bin TL alanlar 21 bin 993 TL

20 bin TL alanlar 23bin 150 TL

24 bin TL alanlar 27 bin 780 TL

25 bin TL alanlar 28 bin 938 TL

26 bin TL alanlar 30 bin 95 TL

30 bin TL alanlar 34 bin 725 TL

31 bin TL alanlar 35 bin 883 TL

32 bin TL alanlar 37 bin 40 TL

39 bin TL alanlar 45 bin 143 TL

40 bin TL alanlar 46 bin 300 TL alacak.