En düşük emekli maaşı artıyor

Çalışma ve Sosyal ve Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emekli maaşları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

A Para’ya konuşan Bakan Bilgin, ‘Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak, en düşük emekli maaşı artacak. Detayları 1 Mayıs’ta açıklayacağım” ifadelerini kullandı.

Emekli bayram ikramiyesinin 27-28-29 Nisan tarihlerinde hesaplara yatacağını hatırlatan Bilgin, "Bin 100 liralık ikramiyeyi biz 400 lira artırmış olsaydık bunun tek seferde maliyeti 10 milyar lira olacaktı ve sadece tek seferlik bir uygulama olacaktı" şeklinde konuştu.

Ocak ayında en düşük emekli maaşı 1500 liradan 2500 liraya yükseltilmişti.