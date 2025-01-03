EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI: En düşük emekli aylığı 2025'te ne kadar oldu?

TÜİK'in Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2025 yılı zam oranı kesinleşti. Açıklanan verilere göre, Aralık ayında enflasyon yüzde 1,03 olarak gerçekleşti. Bu sonuçlarla birlikte emeklilere uygulanacak olan 6 aylık enflasyon farkı ise yüzde 15,75 olarak belirlendi. Zam oranının netleşmesinin ardından milyonlarca emekli, 2025 yılı için en düşük emekli maaşının ne kadar olacağını merak ediyor.

2025 en düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

2025 yılı için yapılan yüzde 15,75 oranındaki zam, en düşük emekli maaşını dolaylı olarak etkiliyor. Daha önce Temmuz 2024 döneminde 12.500 TL’ye yükseltilen en düşük emekli maaşı, beklentiler Ocak 2025 itibarıyla yine artış göstereceği yönünde.

Ancak en düşük emekli maaşı, genellikle Hazine desteğiyle belirlenen bir tutar olduğundan, bu rakamın yeni bir düzenlemeyle değişebileceği ifade ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın geçtiğimiz günlede yaptığı bir açıklamada, en düşük emekli maaşı için Ocak ayında yeni bir düzenleme yapılabileceğini ifade etmişti.