En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Yeni ekonomi yönetiminin göreve gelmesiyle beraber mali disiplin ve enflasyonda yol haritası belirlendi. OVP'nin mali disiplin konusunda yol haritasının çizilmesi sonrası emekliye zam düzenlemesi öncelikli gündem halini aldı.

Aralık 2022'de 3 bin 500 TL olarak uygulanan taban emekli maaşı, Ocak ayında önce 5 bin 500 TL ardından Nisan 2023'te 7 bin 500 TL'ye yükseltildi. Bu 6 aylık dilimde toplam artış yüzde 114'ü aştı.

Uzlaşma usulü tutar belirlenecek

Takvim gazetesinin haberine göre aralık ayında yeni asgari ücret için 4 toplantı gerçekleşecek ve uzlaşma usulü tutar belirlenecek. Ocak ayı başında TÜİK Aralık ayı enflasyonunu duyuracak ve 6 aylık enflasyon oranı netleşecek. 6 aylık enflasyon oranlarıyla memur zammı ve refah payı hariç emekli zammı belli olacak. Refah payı ile en düşük emekli maaşı için çalışma Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunulacak ve Meclis süreci başlayacak.

SGK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar maaş alır?

4 aylık enflasyona göre yüzde 29.41'i bulan artış Takvim gazetesine göre maaşlara şöyle yansıyacak:

Mevcut maaş: 7.500,00

yüzde 29.41 zamlı maaş: 9 bin 705

Mevcut maaş: 7.600,00

yüzde 29.41 zamlı maaş: 9 bin 835

Mevcut maaş: 7.700,00

yüzde 29.41 zamlı maaş: 9 bin 964

Mevcut maaş: 7.800,00

yüzde 29.41 zamlı maaş: 10 bin 093

Mevcut maaş: 7.900,00

yüzde 29.41 zamlı maaş: 10 bin 223,39

Mevcut maaş: 8.000,00

yüzde 29.41 zamlı maaş: 10 bin 352,80

Mevcut maaş: 8.100,00

yüzde 29.41 zamlı maaş: 10 bin 482,21

Mevcut maaş: 8.200,00

yüzde 29.41 zamlı maaş: 10 bin 611,62

Mevcut maaş: 8.300,00

yüzde 29.41 zamlı maaş: 10 bin 741,03