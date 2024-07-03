En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? (10 bin TL alan emeklinin maaş zammı kaç TL)

Ocak 2024’ten bu yana 10 bin TL olarak uygulanan en düşük emekli aylığına gelecek zam 16 milyonu aşkın aktif ve pasif (dul, yetim aylığı, malullük aylığı, iş göremezlik geliri vs.) emekliyi yakından ilgilendiriyor.

TÜİK’in haziran ayı enflasyon rakamını açıklamasıyla birlikte en düşük emekli maaşı olan 10 bin lira aylık alanların maaşına yapılacak zam oranı da belli oldu.

TÜİK haziran ayı enflasyonunu beklentilerin altında yüzde 1,64 olarak açıkladı. TÜİK ocak enflasyon oranını 6,70, şubat enflasyon oranını yüzde 4,53, mart enflasyon oranını 3,16, nisan enflasyon oranını 3,18, mayıs enflasyon oranını ise 3,37 olarak açıklamıştı. Böylece altı aylık enflasyon farkı yüzde 24,73 oldu.

En düşük emekli maaşının herhangi bir yasal düzenleme yapılmazsa temmuz itibarıyla 12 bin 473 olması bekleniyor.

Kök maaş nedir, emekliyi bekleyen tehlike!

En düşük emekli maaşı Ocak 2024'ten bu yana 10 bin lira olarak uygulanıyor. Ancak en düşük emekli aylığında kök maaş sorunu bu kapsamdaki milyonlarca emekli için mağduriyet yaratabilir.

Maaş zamları kök maaş üzerinden yapılıyor. Kök maaşı örneğin 8 bin TL olan bir emekli Ocak 2024’ten bu yana yasa gereği en düşük emekli aylığı olan 10 bin lirayı alıyor. Kök maaşlar yasal düzenlemeyle artırılmazsa, kök maaşı 8 bin TL olan bir emekli Temmuzda zam alamayabilir.

Ancak hükümetin 10 bin liradan düşük kök aylıkları 10 bin liraya yükseltip altı aylık enflasyon farkını bu maaş üzerine eklemesi bekleniyor.

Kök maaşa göre emekli maaşı zammı

* Kök maaşı 15 bin olan emekliler 18 bin 709 TL alacak.

* Kök maaşı 20 bin olan emekliler 24 bin 946 alacak.

* Kök maaşı 25 bin olan emekliler 31 bin 182 TL alacak.