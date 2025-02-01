En düşük emekli maaşı yükseltilmişti: Fark ne zaman ödenecek?

Yaklaşık 4 milyon emekli, zam farkı ödemesinin ne zaman yapılacağını merak ediyor.

En düşük emekli maaşının 14 bin 469 TL'ye yükseltilmesi kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne onaylanmıştı. Karar, yasal düzenleme olduğu için en düşük maaşı alan emekliler Ocak 2025 maaşını 12 bin 500 TL olarak aldı.

Cumhurbaşkanının düzenlemeyi onaylaması gerekiyor

İki maaş arasındaki fark, bin 969 TL oldu. Bu farkın ne zaman hesaplara yatacağı ise merak ediliyor.

3 Ocak 2025'te açıklanan enflasyon verileriyle memur ve emekli maaş zamları belli olmuştu. Memurlar yüzde 11,54, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ise yüzde 15,75 oranında zam almıştı. Ancak, en düşük emekli maaşının yükseltilmesine ilişkin bir düzenleme yapıldı.

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Teklifi’nde yer alan en düşük emekli aylığının artırılmasını öngeren madde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Sö zkonusu düzenlemeyle en düşük emekli aylığını 14 bin 469 TL'ye yükseltildi.

Düzenlemeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onaylaması ve Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.

Arada oluşan bin 969 TL'lik farkın ne zaman ödeneceğiyse merak ediliyor. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, yaklaşık 4 milyon emeklinin zam farkını şubatın ilk haftasında alacağı kaydediliyor.