En düşük emekli maaşına yüzde kaç geldi, en düşük emekli aylığı ne kadar oldu?

Türkiye'de güncel rakamlara göre 3 milyon 703 bin 180 kişi en düşük emekli aylığı alıyor.

Temmuz 2024'ten bu yana 12 bin 500 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığına gelecek zam oranı milyonlarca emekli tarafından merak ediliyordu.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayında enflasyon verilerini açıklamış ve altı aylık enflayon farkı yüzde 15,75 olarak ölçülmüştü.

Bu oran SSK (4a) ve Bağ-Kur (4b) emeklisinin maaşına doğrudan yansıtılacak. Ancak en düşük emekli maaşına yapılacak zam ve 2025'in ilk yarısında uygulanacak en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı bilinmiyordu.

Çünkü en düşük emekli aylığı yasal düzenlemeyle belirleniyor. Maaşı en düşük emekli aylığı olarak belirlenen rakamdan düşük olan emekliler de bu rakamı alıyordu.

Kök maaşı 10 bin 800 liradan düşük olan emekliler için 2025 yılında sıfır zam tehlikesi bulunuyordu.

Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın bugün yaptığı açıklamayla bu risk ortadan kalktı.

Bakan Işıkhan en düşük emekli maaşına yüzde 15,75 oranında zam yapıldığını ve en düşük emekli aylığının 14 bin 469 liraya çıkarıldığını duyurdu.