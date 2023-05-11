En düşük kamu işçisi ne kadar maaş alacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salı günü yaptığı açıklamada, toplu iş sözleşme çerçevesiyle refah payı dahil kamu işçilerine yüzde 45 zam yapıldığını duyurdu.

Halktv’den Olcay Aydilek'in aktardığına göre, Çalışma ve Toplum Dergisi Yayın Yönetmeni Dr. Murat Özveri, protokolle sadece kamu işçisinin brüt ücretlerine yapılacak zammın belirlendiği, sosyal haklara ilişkin herhangi bir hükmün protokolde yer almadığını söyledi. Özveri, "Belki daha sonra açıklanacaktır. Orasını bilmiyoruz" dedi.

“15 bin TL'ye yüzde 45 birinci altı ay zammı uygulanacak”

Özveri, protokol kapsamında kamu işçilerinin en düşük brüt ücretinin 15 bin TL olarak belirlendiğini söyledi. Özveri, şöyle devam etti:

"1 Ocak 2023 tarihinde en düşük ücret brüt çıplak 15 bin TL olarak belirlenecek. Bu tutarın altında ücret alan kamu işçilerinin ücreti, 15 bin TL'ye yükseltilecek. Sonra, 15 bin TL'ye yüzde 45 birinci altı ay zammı uygulanacak. Böylece, en düşük kamu işçisinin maaşı çıplak brüt 21 bin 750 TL olarak belirlenmiş.

Eğer 6 aylık enflasyon yani 2023 Haziran ayı ile 2022 Aralık ayı içindeki TÜİK'in açıklayacağı enflasyon yüzde 45'in üzerinde çıkarsa, belirlenen tutar birinci yıl ikinci altı ay ücretine zam olarak ilave edilecek. Birinci yıl ikinci altı ay ücret zammı da bu ilaveden sonra hesaplanacak."